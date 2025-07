Egy éve ilyenkor: műanyag zsákba csavarva találhatták meg az elhunyt kézilabdázó holttestét

Egy éve szinte minden a sportról szólt, volt vele kapcsolatban öröm, tragédia és morgolódás is.

Tavaly július 26-án tartották a párizsi olimpiai játékok – többek szerint túl provokatív – megnyitóját a Szajnán és partján. Az biztos, hogy volt jó pár emlékezetes pillanata, ezeket ebben a galériánkban tekinthetik meg. Az olimpia legelején történt az a sajnálatos eset is, hogy dacára annak, Michelin-csillagos minőségű ételeket ígértek a sportolóknak, Lékai Mátéék csak üres pultokat találtak.

Egy tragikus sporttal kapcsolatos hír is erre a hétre esett. Először csak arról lehetett tudni, hogy a Dunaszerdahelyen élő, korábban hét magyar kézilabda-csapatban is játszó, 31 éves jobbszélső Simsik Cynthia eltűnt, majd később holtan találtak rá, és őrizetbe vették a barátját. Később aztán részletek is kiderültek a halálával kapcsolatban, és az apja is nyilatkozott.

Mintha el se telt volna egy év, tavaly ilyenkor, ahogy most is, a hírek a kormánykritikus zenészekről, köztük Krúbiról, Majkáról és Azahriahról szóltak. Csak akkor még egymással is el voltak foglava. Mennyire furcsán hangzik így most, hogy akkor Azahriah azt mondta pályatársáról:

A tény, hogy Majka ezeket a közszereplőket megvédi, gyakorlatilag megerősíti a NER puszta létét, propagandistái munkáját és értékrendjük helyességét.

Hogy miért nyilatkozott eképp, itt olvashatják:

Szintén ezen a héten vert kisebb-nagyobb port, hogy Brad Pitt és Angelina Jolie egyik közös gyermeke, Shiloh elhagyta apja nevét. A születésnapján nyújtotta be a névváltoztatáshoz szükséges papírokat, ügyvédje pedig nyilatkozott akkor ennek miértjeiről.

Nagy pofon lehetett ez a világhírű színésznek, de talán nem akkora, mint amekkorát kapott az Exatlon egykori versenyzője, Szabó Franciska egy amerikai pofonbajnokságon, aminek következtében egy időre kiesett a memóriájából mintegy háromévnyi emléke.