Miért férhet bele a Hunyadi leszbikus jelenete annak, aki a Pride-on vonuló férfiakat felháborítónak tartja?

A Hunyadi-sorozatban is leszbikus jelenet van, ami érdekes módon nem zavarta a Fideszt

– jegyezte meg Toroczkai László a TV2 nézettségi rekordokat döntő sorozatáról. A Mi Hazánk elnöke arra utalt, hogy miközben a magyar kormány melegellenes kampány folytat, illetve homoszexuálisokat megbélyegző, ellehetetlenítő törvényeket hoz, továbbá harcol a Pride ellen, a kormánypárti üzeneteket hangoztató csatornán főműsoridőben sugározhatják két nő szerelmét. Bár az adást bepanaszolták, a jelenet nem kavart igazán nagy vihart, a Hunyadi sokáig a legnézettebb sorozat volt, mégsem „fóliázták le” a TV2-t. De vajon ugyanez történt volna, ha két férfi szereplő esik egymásnak?

A meleg büszkeséget hirdető – egyébként harmincadik – magyar Pride megrendezése nehézségekbe ütközött, korábban még az is felmerült kormánytagok részéről, hogy a Kincsem parkba száműznék a felvonulást. A rendőrség csókolózó férfiakat és drag queeneket ábrázoló képekkel támasztotta alá a szivárványos menetet tiltó döntést, csak egyetlen fotón szerepelnek nők, vélhetően az alig fedett mellek miatt. Mint azóta köztudott, minden idők legnagyobb Pride-ját tartották meg Budapesten. Ha csókolózó férfiak nem is, a színpadi drag queen-show kiverte a biztosítékot egyeseknél, a Csík zenekar énekesnője például sérelmezte, hogy a Quimbyvel közösen készített Most múlik pontosan feldolgozás is szerepet kapott a programban, ami Orbán Viktornak is szemet szúrt. De vajon akkor is ilyen visszhangot váltott volna ki, ha egy leszbikus nő énekli el a dalt? Miért nem verte ki a biztosítékot Hermányi Mariann és Jordán Adél ominózus jelente a Hunyadiban? Más elbírálás alá kerülnek az azonos nemű párok, ha nőkről vagy férfiakról van szó? A cikkben arra teszünk kísérletet, hogy megfejtsük az eltérő reakciók mögött húzódó ellentmondást.

Mennyire homofóbok a magyarok?