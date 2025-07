„Mindenki ki lett beszélve” – Fejes Tamás közös fotót posztolt Bochkor Gáborral

Fejes Tamás nemrég az Instagram-oldalán jelentkezett be, Bochkor Gáborral osztott meg közös szelfit, akivel a jelek szerint együtt ebédeltek a minap.

Shéfek-Shéfe🤟🏼 @bochkor_gabor ✌🏼 Mindenki ki lett beszélve😅 @bochkor_radioshow #barátok #szték #mindenkibekaphatja☝️😂

– fűzte hozzá a fotóhoz a zenész.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fejes Tamás Tankcsapda (@fejestamasofficial) által megosztott bejegyzés

Bochkor egyébként májusban a Kincsvadászok VIP egyik adásában is feltűnt, ahol közölte a kereskedőkkel, hogy az eladásra kínált tárgyának árát mindenképp Fejes Tamás születésnapi ajándékára fordítja majd, akkor is, ha 200 forintot kap, és akkor is, ha 500 ezret. Az említett adásban Fejes elárulta: onnan ered a barátságuk a rádióssal, hogy bármit el tud adni neki.