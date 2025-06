Új funkciót tesztel a Tinder, ami megosztja a felhasználókat

A Tinder lehetővé tenné a prémium felhasználói számára, hogy magasságszűrőt állítsanak be, amellyel a potenciális partnerek a földtől fejtetőig tartó, centiméterben kifejezhető magasságértékük alapján kategorizálhatják egymást. A BBC a hírt egy brit pár, Ashley és Joe történetével vezeti fel, akik tavaly a randiappnak hála találkoztak, és mikor a nő rátalált a 167 centiméter magas amerikai párjára, az utolsó dolog, amire gondolt, a férfi magassága volt.

Hallottam már embereket azt mondani: »Nem hordhatok magas sarkú cipőt, különben a partnerem alacsonyabbnak fog tűnni«, de ez sosem számított nekem

– mondja a 24 éves nő.

Ashley hozzáteszi, a barátja „egy csodálatos ember”, és nem érdekelné, hogy 150 vagy 180 centiméter magas, de szerinte a szűrő használata megakadályozhatta volna, hogy találkozzanak, és úgy véli, így mások is lemaradhatnak életük szerelméről.

Joe is osztja a barátnője nézetét, miszerint ez megnehezíti az alacsonyabb férfiak dolgát, hiszen ha csak a fizikai kívánalmainkra korlátozzuk a párkeresést, az megnehezíti a folyamatot. Neki személy szerint sosem volt ezzel gondja, ugyanis akikkel találkozott, a személyiségét mindig fontosabbnak tartották a magasságánál.

A Tinder egyébként nem hoz ezzel újdonságot, a Hinge-en már most is elérhető a magasságszűrő, de a többi randiappon is igénybe vehető például testsúly vagy csillagjegy alapján történő szűrés.