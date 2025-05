Merész ruhája miatt hatalmas kritika zúdult a 22 éves spanyol influenszerre, aki Tom Cruise-zal beszélgethetett

A Mission: Impossible – A végső leszámolás New York-i premierjének nagy feneket kerítettek néhány hete, mindenkit meghívtak, aki egy kicsit is promózni tudta később a mozifilmet. Így tettek a 22 éves Ángela Mármollal is, aki egy spanyol influenszer.

A premieren volt lehetősége Tom Cruise-zal is beszélgetni a vörös szőnyegen, erről készült videóját csaknem 8 millióan látták már.

Abban egyébként némi bájcsevej után Mármol elnézést kér Cruise-tól a felszínes angoltudása miatt, ám a színész szerint tökéletesen beszélt az influenszer, sokkal jobban, mint ő spanyolul.

Mármol egy nagyon merész, combtájon kivágott ruhában ment az eseményre, ami miatt még a követőit is magára haragította:

„Micsoda ízléstelen gönc! Zéró elegancia…”

„Lefogadom, egy Mission: Impossible-t nem látott még, de ott lehet az eseményen.”

„Ennél ízlésesebb ruhát is felvehettél volna!”

„Ennél kivágottabb nem volt?”