„Nem lesz könnyű itt hagyni őt” – ifjabb Schobert Norbert és barátnője távkapcsolatban fognak élni

Ifjabb Schobert Norbert már évekkel ezelőtt is beszélt arról, hogy barátnőjével Amerikában képzelik el a jövőjüket. Most a hot! magazinnak mesélt terveiről, amelyek a jövő évi érettségihez közeledve egyre inkább körvonalazódnak. Mint elmondta, leginkább Arizonában néz egyetemeket, és az üzleti világ érdekli. Szülei, Rubint Réka és Schobert Norbi pedig mindenben támogatják.

Nagyon meglepett, hogy anyáék ennyire támogatják ezt a tervet, mert sok szülő ilyenkor inkább visszafogja a gyerekét. De ők hatalmas Amerika-rajongók, sok barátjuk él kint, éppen nemsokára találkozunk egy olyan családdal, akik már régóta ott laknak. Az ő gyerekeik is Magyarországról mentek ki tanulni, szóval tőlük kérünk majd tanácsokat, hogyan érdemes belevágni

– idézi a Bors a fiatalabbik Schobert Norbertet, aki arról is beszélt, hogy bár párjával együtt terveztek a tengerentúlra költözni, most úgy néz ki, a lány mégsem tart majd vele.

Gondolkodtunk azon, hogy ő is megpróbálhatna valahogy kint továbbtanulni, de ez nem olyan egyszerű, mivel ő németet tanul, nem angolt. Ennyi idő alatt nagyon-nagyon nehéz lenne felhozni a nyelvtudását arra a szintre, hogy kint is boldoguljon. Szóval valószínűleg nem tud majd kijönni velem, úgyhogy abban maradtunk, hogy megnézzük, hogyan működne ez távkapcsolatként.

Azt mondja, minden ünnepkor és az iskolai szünetekben is haza fog járni Magyarországra, olyankor lesz alkalmuk találkozni a barátnőjével. Ez egyfajta próbatétel is lesz a számukra: „Kíváncsiak vagyunk rá, hogy elég erős-e a kapcsolatunk ahhoz, hogy ezt ketten átvészeljük”.

Volt már olyan pillanat, amikor kicsit összetörtem, mert belegondoltam, hogy nem lesz könnyű itt hagyni őt. De próbálok arra fókuszálni, hogy ha nagyon szeretjük egymást, akkor biztosan ki fogunk tartani

– fogalmazott Schobert.

Mint kiderült, most is egyfajta távkapcsolatban élnek és csak kéthetente látják egymást, mivel a lány Sopronban lakik. Az elején ez nagyon nehéz volt, de mostanra teljesen hozzászoktak. „Nekem most már az a fura, amikor a barátaimnál azt látom, hogy egy napot sem bírnak ki egymás nélkül!” – jelentette ki ifj. Schobert Norbert.