Hat éve nem láttuk rendes filmben, mégis ő a világ leggazdagabb színésze 350 milliárd forinttal

2025 áprilisában Elon Musk lett a világ leggazdagabb embere a maga 342 milliárd dolláros – azaz, több mint 123 billió forintra rúgó – vagyonával a Forbes szerint. Noha a Tesla-vezér tulajdonában álló anyagi tőkéhez hasonlóval nem sokan büszkélkedhetnek a világban, az ausztrál Esquire listája szerint a színészek között is akadnak bőven dollármilliomosok és -milliárdosok, akiknek akkora vagyont sikerült felhalmozniuk, hogy a gyermekeik és az unokáik is vígan és gondtalanul élhetnek majd.

A leggazdagabb filmsztárok persze nem kizárólag a filmes munkáikkal tettek szert dollármilliókra: vagyonuk mögött a legtöbb esetben okos befektetések és üzleti döntések, illetve temérdek szponzori szerződés húzódik meg.

Jackie Chan

Becsült vagyon: 357 millió dollár (128 milliárd forint)

A Kínai Kommunista Pártot támogató nézetei miatt furcsa lehet, ám a lista 10. helyét a hetvenegy éves, idén életműdíjat kapó Jackie Chan foglalja el. Chan annak idején a hongkongi akció-vígjátékokkal és kitűnő harcművész-tudásával tört be az ázsiai filmiparba, majd a hollywoodiba is: játszott a Csúcsformában-filmekben és A karate kölyökben, a Kung Fu Panda részeiben pedig szinkronizált. Sokáig a világ egyik legjobban fizetett színésze volt, mellette pedig több piacon is képes volt kaszálni: gyakran reklámoz termékeket, és saját mozilánca is van.

Legutóbb a 2024-es Panda Plan című akció-vígjátékban láthatták a nézők, legközelebb pedig A karate kölyök 2-ben tűnik majd fel. A múltban egyébként azt nyilatkozta, hogy halála előtt minden vagyonát jótékony célra ajánlja majd fel.

4 fotó

Tom Hanks

Becsült vagyon: 367 millió dollár (132 milliárd forint)

A lista kilencedik helyén a Philadelphia – Az érinthetetlen és a Forrest Gump sztárja, az amerikai férfi archetípusa, Tom Hanks áll. A hatvannyolc éves színész az említett filmekben nyújtott alakításáért két egymást követő évben is elnyerte a legjobb színésznek járó Oscar-díjat. Legutóbb a 2024-es Itt című fantasy-drámában szerepelt, és közeleg új filmje, A föníciai séma premierje is. Ennek ellenére a dollármillióinak nagy része az ingatlanvállalkozásaiból származik.

4 fotó

Jack Nicholson

Becsült vagyon: 378 millió dollár (136 milliárd forint)

Jack Nicholson, a lista nyolcadik helyezettje egészen bámulatos pályát tudhat maga mögött. Több mint hatvan filmben szerepelt, ám vagyonának jelentős része nem az azokért kapott fizetségből származik. A nyolcvannyolc éves színész okosan gazdálkodott a pénzével, ingatlanokba és nívós művészeti alkotásokba fektetett be. Emellett jelentős bevételt szerzett az 1989-es, Tim Burton-féle Batmanből is, részesedést kapott ugyanis a film mozis és termékértékesítési bevételeiből is.

Nicholsonnak 2010-ben jelent meg az utolsó filmje Honnan tudod? címmel, jelenleg békés nyugdíjas éveit éli.

4 fotó

Brad Pitt