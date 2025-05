Ellopták Melania Trump bronzszobrát Szlovéniában

Ellopták Melania Trump életnagyságú bronzszobrát Szlovéniában – írja az MTI a szlovén rendőrség híradása nyomán. Az ügyben vizsgálat indult.

Az amerikai first lady szobrát 2020 szeptemberében szlovéniai szülővárosa, Sevnica közelében állították fel, ahol korábbi, fából készült szobra állt – amelyet ugyanazon év július 4-én, az amerikai függetlenség ünnepén ismeretlenek felgyújtottak.

A bronzszobrot, amely az eredeti faszobor mintájára készült, Brad Downey Berlinben élő amerikai művész készítette el. Igaz, ő az AFP-nek korábban úgy nyilatkozott erről, hogy a művet karikatúrának és kritikának szánta az amerikai elnöknek és politikájának címezve. És arra is utalt ugyanitt, hogy a bevándorlókat üldöző Trump felesége szintén bevándorló. Melania Trump, születési nevén Melanija Knavs az 1990-es években költözött New Yorkba, ahol modellként dolgozott, itt is ismerkedett meg a későbbi amerikai elnökkel.