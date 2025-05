Lovasi András: Már csak Gyurcsány távozásáért is jár a köszi Magyar Péternek

„Magyar Péter üzenete nyilván sokkal közelebb áll hozzám, mint Orbán Viktoré. Lehetünk persze nagyon finnyásak, hogy jaj, milyen már ez a slimfit-csávó, milyen avokádó lattés, vagy mit tudom én, de: tegnap Gyurcsány Ferenc lemondott minden funkciójáról! 19 év késéssel. Ha csupán ennyit köszönhetünk Magyar Péternek, már csak ezért is jár neki a köszi. Nélküle ez biztosan nem történt volna meg. Meg tényleg finnyáskodjak akkor, amikor a tét az, hogy elmenjek-e az országból, vagy ne?” – teszi fel a kérdést a Kispál és a Borz alapítótagja a Válasz Online-nak adott interjújában, majd azt meg is válaszolja. Azt mondja, nehezen venné rá magát a költözésre, de eljöhet az a pont, mikor pénz nélkül is nekivágna az útnak a lakóautójával. És hogy ez mikor történhetne meg? A zenész szerint elég az orosz példát alapul venni, ahol a kétezres években még virágzott a popkultúra, egészen addig, amíg:

Megszűnt. Megszüntették. Van barátom, aki ott dolgozott akkortájt és a főnöke kirúgta, hazaküldte. A saját érdekében. A felsőbb erők összetűzésbe kerültek egymással és az a főnök tudta, milyen következménye lesz ennek rá nézve. Kegyvesztett lett. Egy hónap múlva halott volt. Megölték. Itt még persze nem tartunk és Magyar Péter sem Navalnij: nincs úgy elszigetelve, hogy könnyedén meg lehessen szabadulni tőle – ha most véletlenül elütné az autó, valószínűleg nem lenne egyszerű helyreállítani a békét.

Politikai kitekintésként szó esik még a Kiscsillag dalok közéleti ihletettségéről vagy épp azok hiányának okáról, illetve a “boldog emlékű Matolcsy Györgyről“, aki a magyar és japán gyerekek fenekén található piros pöttyökből következtetett közös származásunkkal a Ki találja meg? című számhoz adott még 2010-es évek elején egy ma is aktuális (bár kicsit átfogalmazott) kérdést: „vajon ki találja meg azt a több százmilliárd forintot, amelynek lába kélt, vagy nem folyt be haszonként, pedig befolyhatott volna?”

Az énekes szerint a többséget az érdekli, mit énekel az ügyes, ám óvatos duhajként említett Majka, na meg, hogy mi lesz az aznapi vacsi, de a szombati Budapest Parkos koncertjükre meghívott Cseri Hannát és a héten új dallal jelentkezett Beton.Hofit olyan fiatal előadókként hozza példának, akik „remek dolgokat tudnak produkálni”. Saját zenekarának relevanciájáról úgy gondolja, azt már rég elvesztették, hiszen “Ha régebben írtál annyi revelatív dalt, amennyiből bőven megvan egy koncertműsor, akkor azért valamennyire a múltad foglya leszel…”

Arra a szintén saját maga által megfogalmazott kérdésre, hogy érvényes-e 58 évesen rockdalírásra és lényeges gondolatok megfogalmazására törekedni, a következő választ adja az idén húszéves Kiscsillag énekese: