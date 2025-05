Egy aktív tűzhányó kürtőjéhez másztak az életüket kockáztató turisták

Az életével játszottak azok az emberek, akik felmásztak a Mexikó legveszélyesebbnek tartott Popocatépetl vulkán kráterének szélére – írja a Sun című brit bulvárlap.

A Mexikó fővárosától 72 kilométerre fekvő tűzhányóról márciusban írtuk meg, hogy egyetlen nap alatt 13-szor tört ki, ezért a hatóságok mindenkit arra kértek, hogy kerüljék el a tűzhányó 12 kilométeres körzetét, az ugyanis ekkora távolságra is képes izzó törmelékeket kilőni.

A vulkán környékén most is másodfokú, sárga riasztás van érvényben, ehhez képest döntött úgy három turista, hogy felmászik a vulkán kürtőjéhez és erről videót készítenek. A mexikói hatóságok keményen kritizálták és extrémen veszélyesnek nevezték, amit tettek.

Three people climbed to the crater of Mexico's Popocatépetl volcano, despite official warnings. The video, shows them ignoring safety protocols from CENAPRED, which had restricted access within a 12-kilometer radius.

