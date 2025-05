Kulcsár Edina hasplasztikán gondolkodik: „Négy terhesség rendkívül megviseli egy nő testét”

Kulcsár Edina tavaly augusztusban adott életet negyedik gyerekének, Dionnak. A szépségkirálynő azóta közel 25 kilótól szabadult meg, és bár büszke a fogyására, vállalja, hogy a testi változások nyomot hagytak a bőrén.

Én a hétköznapokban is arra törekszem, hogy minden olyan dolgot átadjak az embereknek, amivel inspirálni tudom őket. Természetesen a versenyző lányokkal is szívesen megosztom majd, milyen utat jártam be az elmúlt időszakban