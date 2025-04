Balázs Klári: Képtelen vagyok a láblógatásra, vagy arra, hogy órákig a tévé előtt üljek

Balázs Klári nemrég a Story Sztárdiéták különszámának adott interjút, melyben elárulta, hogy számára a házimunka jelenti a mindennapi mozgást: egyszer le is mérte a telefonjával, hány ezer lépést tett meg csupán azzal, hogy egész nap le-föl rohangált, kezében a portörlővel és a felmosóval.

Régen azt mondták, a takarítás nem egyenlő a sportolással. Hát akkor meg lehet nézni, hányszor hajolgatok, guggolok le közben, meg hogy hány kalóriát égetek el… Itthon mindig van mit tenni, ráadásul a kutyusaim is bőven adnak feladatot. Az ablakot is az idősebbik miatt pucolom naponta, mert úgy jelzi, hogy be akar jönni, hogy nyalogatja az üveget. Nem haragszom rá, már tizenöt éves, és kissé szenilis. Meg én tényleg nem bánom a pluszmunkát! Képtelen vagyok a láblógatásra, vagy arra, hogy órákig a tévé előtt üljek. Kell a mozgás, jólesik

– magyarázta a lapnak a 72 éves énekesnő, aki örül annak, hogy ezzel a férje, Korda György is így van, és nem hagyja el magát.

A beszélgetés során Balázs Klári arra is kitért, hogy sok mindenen változtatniuk kellett, mióta kiderült, hogy férje cukorbeteg. Szerencsére azonban nem kell rászólnia, hogy figyeljen oda az egészségére.

Különben is azt eszi, amit elérakok. És vele szigorúbb vagyok, mint saját magammal. Néha azért motyog a bajsza alatt, hogy mennyire inna egy jó kakaót cukrozott kakaóporból meg rendes tehéntejből. Ugye itthon már csak zab- vagy mandulatejet tartunk, a kristálycukrot pedig száműztem a konyhából. Éppúgy, mint a fehér lisztet. Ezt magamért is tettem! Ahhoz, hogy ne csak sikeres, de tartós is legyen a fogyásom, muszáj volt szép apránként megreformálnom a táplálkozásomat. Ennek már tíz éve, és azóta nem is híztam vissza. Rengeteg zöldséget, salátát eszünk. A vörös hús helyett inkább halat, csirkét készítek