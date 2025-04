Videón, ahogy biciklin visz valaki egy hűtőszekrényt – de nem ez a legfurább a módszerben

Furcsa videó terjed az interneten: New Yorkban valaki felvette, ahogy egy férfi unortodox módon szállít egy hűtőszekrényt. Először is megmutatjuk, utána jöjjenek a részletek.

Így nézett ki az eset:

#WATCH!!!! Man seen balancing a refrigerator on top of his head while riding a Citi Bike in Brooklyn, New York.USA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

The man was identified as “Ley-Boy,” a self-described “World Recognized Pro Heavyweight Head Balancer” from Africa.… pic.twitter.com/urKVG8KUQ1

— Authentic voice (@Authenticvoice6) April 20, 2025