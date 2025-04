Bruce Willis felesége könyvet ír a demenciával való küzdelmeikről

2022-ben derült ki, hogy Bruce Willist afáziával diagnosztizálták: családja jelentette be a hírt, hogy a színész befejezi a filmezést is. A betegség hatással van a kognitív képességekre, emiatt a forgatások is egyre nehezebben mentek neki, sokszor elfelejtette, hol, mit és minek is csinál pontosan. Később tovább pontosították a diagnózist: Willis frontotemporális demenciában szenved.

Azóta ritkán beszél a család Willis állapotáról, a legutóbbi hír az volt vele kapcsolatban, hogy remekül van.

Most felesége, Emma Heming Willis az Instagramon osztotta meg rajongóival a hírt, hogy könyvet ír, mely leginkább arról szól majd, milyen egy gondozó élete, ha az egyik szerette demenciában szenved.

Erre a könyvre volt szükségem, amikor Bruce-t először diagnosztizálták, és megfagytam a félelemtől és a bizonytalanságtól. Ebben a könyvben bízom, hogy segít a következő gondozónak. Tele van támogatással, éleslátással és reménnyel, ami ahhoz szükséges, hogy eligazodjunk ezen az úton

– fogalmazott a sztár felesége, a könyv egyébként szeptemberben már a boltok polcain lesz.

18 fotó

A színész és felesége küzdelmeiről korábban ebben a cikkben írtunk.