Dér Heni: A mai napig azt gondolom, nincs olyan, hogy megtalálod a másik feled

Dér Heni volt Lékai-Kiss Ramóna vendége a TV2 Titkok legutóbbi adásában. A beszélgetés során az énekesnő arra is kitért, hogy édesapja által – akivel nem volt zökkenőmentes a kapcsolatuk – igazi kemény csaj lett, hiszen be akarta bizonyítani, hogy bármelyik pasinál többet ér, ami a párkapcsolataira is rányomta a bélyegét. Bevallása szerint sokáig nem tudta, hogyan egyeztesse össze az „ország legdögösebb énekesnője” titulust a „férfias energiáival” – írja a Metropol.

4 fotó

Akkor kerültek helyre bennem a dolgok, amikor megismertem a férjemet. Ő egyensúlyba hozott, és azóta teljesen kiegyensúlyozott és boldog vagyok. Viszont azóta a rapes oldalam, illetve ez a nagyon erős feminista üzeneteket közvetítő énem valahogy megcsömörlött. És most a gyerekek születése után várom az ihletet, hogy nem csak a süniről meg a rókáról jussanak eszembe rap rímek

– osztotta meg a stúdióban az énekesnő.

Dér Heni a műsorban arról is beszélt, hogy szerinte egy jól működő kapcsolathoz rengeteg munka kell, és nem hisz abban, hogy léteznek lelki társak.

Megbarátkoztam azzal a tudattal már, hogy kompromisszum nélkül nem lehet kapcsolatot fenntartani vagy házasságot kötni, ez ezzel jár. És ez megnyugtatott, de azt biztosan tudtam, hogy azt nem akarom, hogy önző módon magamnak szüljek. Gergőnél (Bakos Gergő, az énekesnő férje – a szerk.) rögtön tudtam, hogy ő más, mint a többi, de a mai napig azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy megtalálod a másik feled. Az, hogy én megtaláltam őt, nagyon ritka, szökőévente van egy a bolygón.

Dér a téma kapcsán hozzátette: ha férje nem is egészíti ki őt mindenben, szerinte a legfontosabb dologban egyetértenek, ami nem más, mint az értékrend.

Sokat gondolkodtam rajta, és talán az egyik legfontosabb egy kapcsolatban az értékrend. Mert ez ha egy picit is különbözik, akkor az csak ideig óráig tud működni, de később kiütköznek ezek a problémák, és ez lesz a válóok

– jelentette ki.

Az énekesnő egyébként az elmúlt időszakban A Nagy Duettben versenyzett Gáspár Győző oldalán, múlt vasárnap estek ki a műsorból – a showman nagy bánatára.