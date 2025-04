Lékai-Kiss Ramóna: Nagyon szerettünk volna testvért Noéka mellé, de nem adta meg nekünk az élet

Családjáról mesélt Lékai-Kiss Ramóna a pénteki Tények Pluszban. A TV2 műsorvezetője elmondta: édesapja és húga A Nagy Duett összes fordulóján a helyszínen szurkol neki. Hatéves fia Noé eddig csak az első adás felvételén lehetett ott, mivel neki hétfő reggelente oviba kell mennie.

Arról is beszélt, hogy férjével, a kézilabdás Lékai Mátéval régóta szeretnének még egy gyereket.

Mi nagyon szerettünk volna testvért Noéka mellé. A férjemnek is van egy öccse, nekem is egy húgom, és valahogy úgy képzeltük el, hogy ez így kerek egész. De aztán hosszú idők próbálkozásai után sem adta meg nekünk az élet, hogy ez így legyen, most sem vagyok várandós. Ember tervez, Isten végez, meglátjuk mit hoz a jövő!