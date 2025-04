„Minden nap szétaláztak”– Rácz Jenő 16 évesen kis híján verekedésbe keveredett a főnökével

Rácz Jenőt látta vendégül Hajdú Péter a Beköltözve legfrissebb adásában, melyben a Blikk szemléje szerint arról is szó esett, hogy a séf már fiatalon megtapasztalta a vendéglátóipar sötét oldalát: elmondása szerint mindennaposak voltak a fizikai és verbális bántalmazások, melyeket szakácstanoncként ő is elszenvedett tizenévesen.

Nagyon sokat bukdácsoltam a szakmában, mire megtaláltam önmagam. Velem is ordibáltak, azt mondták, hogy nem lesz belőlem senki, meg húzzak a picsába haza. Egyszer egy olyan helyen dolgoztam, ahol ha nem voltam frissen megborotválkozva, hoztak egy A4-es papírlapot. Ha megakadt az arcszőrzetemen a lap, akkor hazaküldtek. Mondták, hogy ez fizetetlen nap, és jöjjek vissza akkor, ha normálisan meg tudok borotválkozni. Ez azért fordulhatott elő, mert előző nap borotválkoztam, és reggelre már volt egy kicsi borostám, de ők ezt azért csinálták, hogy szívassanak

– idézte a portál a séfet, aki bevallása szerint az abúzus minden formáját megtapasztalta a tanoncévei alatt.

Előfordult, hogy jött egy nagy, kövér pasas, én meg voltam 18-19 éves, és épp vágtam valamit, mire mondta, hogy ez így nem jó, és rávágott egy hatalmasat a hátamra, mintha csak megpaskolna, de közben óriási ütés volt, ezzel is jelezni akarta, hogy itt terror van. Ez totális abúzus volt, de akkor teljesen normálisnak számított. Az volt a mondás, hogy aki ezeket túlélte, és benne maradt a szakmában, közben pedig ki is tanulta azt, és még viszi is valamire, az a nagybetűs harcosok egyike lesz.