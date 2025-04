Egy indiai férfi videóra vette, hogy megitat néhány gepárdot; a kommentelők lelkesedtek, a férfit mégis kirúgták az állásából – írja a Hindustan Times.

Az X-re feltöltött felvételt Madhya Pradesh településen rögzítették a Kuno Nemzeti Park szélén, és az látszik benne, ahogy Satyanarayan Gurjar vizet önt egy pihenő gepárdcsaládnak, majd odahívja őket az itatóhoz. A közösségi médiában hozzászólók mindezt szívmelengető, emberi gesztusnak ítélték – főként, hogy nagyjából két héttel ezelőtt ugyanebben a faluban mások még kővel dobálták az állatokat –, a férfit mégis kirúgták a munkahelyéről. Gurjar egykori munkatársai attól félnek, hogy a gepárdok túl jól érzik majd magukat, és betévednek a lakónegyedekbe.

– nyilatkozta az erdészeti hivatal egyik munkatársa.

Bár a gepárdok már kihaltak Indiában, néhány évvel ezelőtt áttelepítettek néhány példányt Namíbiából a Kuno Nemzeti Parkba, és az ország egyezséget írt alá Dél-Afrikával, miszerint a következő években további állatokat fognak átszállítani egyik kontinensről a másikra.

Offering water or milk to #cheetahs by villagers is not a good sign for #wildlife conservation. This may lead to dangerous consequences. As usual, the forest is undisturbed.@CMMadhyaPradesh @ntca_india @PMOIndia @KunoNationalPrk @Collectorsheop1 pic.twitter.com/3iIIYbd8Kn