Kigyulladt egy autó közvetlenül Molnár Anikó háza mellett

Az Instagramján számolt be arról Molnár Anikó, hogy közvetlenül a háza mellett kigyulladt egy autó, amit a biztonsági kameráján keresztül látott. A celeb hazafelé tartott, mikor figyelmes lett az égő járműre a képernyőjén keresztül.

Molnár hozzáteszi, hogy az autó sofőrjét nagyon sajnálja, nem is lett semmi baja az illetőnek. Az ingatlanja oldalában lévő nádkapu azonban megrongálódott. Ám Molnár így is hálás, hogy komolyabb baj nem történt, mert egy iskola is van a szomszédságában.

Hálás vagyok, hogy nem terjedt tovább a tűz sem az iskola, sem a házam felé, és hogy nem robbant fel az autó.

Molnár felkavaró képeit itt lehet megnézni.