Sydney Sweeney vízben lebegős videót posztolt, több mint hárommillió követője volt hálás ezért

Múlt hónapban lapunk is hírül adta, hogy Sydney Sweeney és vőlegénye, Jonathan Davino elhalasztották az esküvőjüket, akkor még a nyilvánosság számára ismeretlen okokból. A napokban több bulvárlap is arról számolt be, hogy a jegyespár kapcsolatában problémák merültek fel, a TMZ pedig kiszúrta, hogy Sweeney letörölte az Instagramjáról a csókolózós közös fotójukat.

4 fotó

A párkapcsolatáról szóló pletykák közepette a színésznő nemrég egy bikinis, víz alatt készült fotót, illetve videót posztolt magáról a közösségi oldalán, melyeken épp lebeg egy medencében. Sweeney posztját nagy örömmel fogadták a követői, cikkünk megjelenésekor közel három és félmillióan kedvelték a bejegyzést, és kommentek is szép számmal érkeztek.

A legvarázslatosabb sellő

– dicsérte meg a színésznőt egy hozzászóló.