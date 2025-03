Krausz Gábor és Mikes Anna ismét együtt táncoltak

Mint ismeretes, Krausz Gábor és Mikes Anna 2023-ban, a Dancing with the Starsban ismerkedtek meg, ahol táncospárként versenyeztek, majd meg is nyerték a műsort. A séf és a táncoktató azóta is közösen élik életüket, idén év elején Maldív-szigeteki nyaralásukon el is jegyezték egymást.

Noha Krausz Gábort a Dancing with the Stars óta nem igen láthattuk táncolni, Mikes Anna nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztott meg egy videót, melyen ismét együtt salsáznak a séffel – aki úgy tűnik, menyasszonya táncórájához csatlakozott, mellettük ugyanis egy másik pár is táncol a felvételen.

Krausz Gábor egyébként az elmúlt hetekben volt feleségével, Tóth Gabival keveredett egyfajta nyilatkozatháborúba.