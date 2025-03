Kádár L. Gellértet kiközösítették a gimnáziumban: „Nem lehettem büszke arra, honnan jöttem”

Kádár L. Gellért, a Hunyadi főszereplője nemrég a Best magazinnak adott interjút, melyben a származásáról is mesélt. Mint mondta, Romániában, Zabolán nőtt fel, ahol a jeles magyar író, Mikes Kelemen családjának még ma is élnek leszármazottjai.

Egyszerű család a miénk. Anyám varrónő, apám pedig… Milyen az élet? A déli harangszó Hunyadi Jánosért szól, a mi falunkban pedig épp az én apám jár harangozni délben, esti mise előtt, és ha egy nap három temetés van, akkor pluszban még háromszor. Gyönyörű az otthoni táj, friss a levegő, rengeteg a madár, kakasszóra ébred az ember. Nagyon szeretem az ottani életemet.

– mesélte a színész, aki a gimnáziumi éveiből fájó emlékeket is őriz.

Azt, aki falulról került Kézdivásárhelyre, az én időmben kiközösítették az ottani fiúk. Én legalábbis így éltem meg. Nem lehettem büszke arra, honnan jöttem. Ráadásul elég visszafogott fiú voltam. Ahhoz, hogy kiálljak a többiek elé, nem igazán volt önbizalmam. Ennek ellenére hittem magamban, hiszen sok mindenre képes voltam, valahogy mégis mindig a sor végére álltam. Akkor változott a helyzet, amikor kiderült, hogy énekelni tudok. A végzősök szalagavatói ünnepségén Cseh Tamás és a Quimby dalával álltam ki a többiek elé. Ők meg csak néztek, hogy hol voltam eddig? Kíváncsiak lettek rám.

Kádár L. Gellért matematika–informatika szakos diák volt, a helyi diákszínjátszó csoport tagjaként pedig még nagyobb elismerésben volt része, miután eljátszotta Józsefet a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalelőadásban. Innentől egyenes út vezetett számára a marosvásárhelyi színművészeti egyetemre, illetve színházba. Az viszont már jóval hosszabb folyamat volt, míg eljutott a Hunyadi címszerepéig. Mint meséli, egy videó alapján hívták el őt Budapestre, ám rengeteg akadályon kellett átlépnie.

A marosvásárhelyi színházban nem fogadták kitörő örömmel, hogy Budapestre járok egy sorozat miatt. Nem biztattak, épp ellenkezőleg. Ha utazgatni fogok, nehezítem az előadások menetét, gondolták. De nem tudták elvenni a kedvemet. Még a határátkelőhelyen sem, amikor már a forgatást megelőző előkészületekre jöttem. Úgy megraktam a kocsimat, mintha az egész életemet hoztam volna magammal. Alig bírt elindulni az autó. Pakoljon ki mindent, mondták a vámosok. Mindent? Akkor inkább visszafordulok, gondoltam, és egy másik helyen lépem át a határt. Azt, hogy színész vagyok, és filmezni fogok, nem árultam el. Kérdezték, hogy hova megyek? Haza, most egy darabig Budapesten lesz az új otthonom, mondtam. Erre átengedtek

– emlékezett vissza.

Mint mondja, Erdélyben mindenki Hunyadi Mátyásról beszél, apjáról, Hunyadi Jánosról nem sokat írnak a történelemkönyvek. A Hunyadi főszereplője is Bán Mór regénysorozatából és a forgatókönyvből tudott meg mindent a szerepéről.

Megjelent előttem, csak éppen nem tudtam összeilleszteni azt, amit a könyvben olvastam azzal az arccal, amit a tükörben láttam. A felkészülések során aztán egyre közelebb kerültem a karakterhez. Meg kellett tanulnom lovagolni, kardot forgatni, verekedni, harcolni, tűzön-vízen átkelni. Huszonkilenc éves vagyok, tíz centi híján két méter magas. Előnyömre vált, hogy a sport tíz éve az életem része. A csatajeleneteket és a vágtázásokat nagyon élveztem

– mondta a színész, aki a lap érdeklődésére azt is elárulta: arra a legbüszkébb, hogy nem önmagát látja a képernyőn, hanem Hunyadi Jánost.

Türelmesen várom, mi jön ezek után

– tette hozzá.

4 fotó

Kádár L. Gellért egyébként egyszer meg is sérült a forgatáson: