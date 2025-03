„Ennyire nem lehettek panellakók!” – Horváth Gréta kiakadt társaira a Farm VIP-ben

Eltörött a mécses Horváth Grétánál a Farm VIP hétfői adásában, miután meglátta, hogy senki nem itatta meg a tehenet, ezt is neki kell elintéznie.

– mondta MC Duckynak, aki éppen akkor ott volt vele.

Később Pumped Gabónak is kifakadt:

Bent szomjan döglik a tehén… De semmi baj! Hát megértem én, mindenki máshol nőtt fel: hol panellakásba’, hol csúsztatott zsaluba’, de azért csak volt egy kifestőkönyvetek, amiben volt egy tehén, és tudjátok, hogy ez is iszik. Ne vedd magadra, de én most durrantam el.

Pumped Gabo utóbb elismerte, Horváth eléggé le van terhelve, sok feladatot magára vállal az állatok ellátása mellett, köztük a csapat összetartását és az ételkészítést.

Én is laktam panellakásban, most nem azt mondom, de nem ártana, ha az élelemhez odaférnének az állatok. Én most össze vagyok zavarodva, az állatgondozás is megvisel. Reggel volt valami elcsúszás a bocival, ott ki is borultam egy picit