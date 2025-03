Czutor-Kilián Zsanett bocsánatot kért Vasvári Vivientől

Vasvári Vivien a múlt hónapban a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében válaszolt meg követői kérdéseket: azt is elárulta ekkor, hogyan tervezi a negyedik szülését.

Mindegyik gyerekemet természetesen hoztam a világra, így most is természetesen szeretném. Meg sem fordul a fejemben, hogy a császárt válasszam. Az csak akkor jöhet szóba nálam, ha valami komplikáció lép fel. Mindig küzdöttem az életemben mindenért, így a gyerekemért is küzdök a szülésnél, minden fájdalmat megér, hogy aztán a karjaimban lehessen. Rengeteg könyvet és orvosi véleményeket, sorozatokat néztem arról, hogy miért jó az, ha természetesen jön a világra a baba, így én ebben hiszek

– fogalmazott Vasvári, akinek soraira később Czutor Zoli felesége, Czutor Kilián-Zsanett egy kilencperces videóban reagált.

Czutor-Kilián elmondta, hogy noha ő szerette volna természetes úton megszülni a gyerekeit, mindhárom szülése előtt komplikációk léptek fel nála, így a császár maradt számára a megoldás.

Én nem nagyon nyilatkoznék ilyen butaságokat. Úgy, hogy az ember ott van a médiában – mindegy, hogy miért, de nagyon sokan követik –, szerintem nem mondhatunk ilyeneket. Egy csomó dolog van, amit én is valahogy gondolok, de azt csak a barátnőmnek mondom itthon. Azt gondolom, mi egyfajta felelőséggel is tartozunk azért, amit mondunk, és hogy azt milyen stílusban mondjuk. Szerintem több nőtársam nevében is nyilatkozok, amikor azt mondom: nagyon jó lenne már, hogy ha békén hagynánk ezt a természetes úton vagy császárral szülés ellentétet, mert mind a két esetben az a lényeg, hogy egészséges anya és baba jöjjön ki abból a kórházból.

Czutor Zoli feleségének szavai Vasvári Vivienhez is eljutottak, aki nem maradt adós a válasszal. Tisztázta, hogy „amit leírt, nem arról szólt, hogy aki császárral szül, az nem anya, vagy kevesebbet szenvedett volna az anyaságért”.

Pontosan leírtam, hogy ha orvosi okból szükséges a császár, akkor az a helyes döntés. Hiszek a természetes szülésben, és abban, hogy ha egy nőnek lehetősége van rá, akkor érdemes megpróbálni. Ez az én véleményem

– jelentette ki az édesanya, hangsúlyozva, hogy senkit nem ítélt el, nem nézett le, és aki ebbe mást lát bele, az vagy félreérti, vagy szándékosan akarja kiforgatni a szavait. Odaszúrta továbbá Czutor-Kiliánnak, hogy „szívesen azt a plusz ezer követőt, meg azt a pár cikket” amit a megszólalása miatt kapott.

Czutor-Kilián Zsanett ma a Reggeliben vendégeskedett, ahol elmondta, hogy a történtek után elnézést kért Vasvári Vivientől. Egy étteremben ült, amikor meglátta, hogy Vasvári elsétál az épület előtt a családjával, és kapott az alkalmon, hogy rendezzék nézeteltérésüket, korábban ugyanis sosem találkoztak.

Elkövettem egy hibát, és ezt vállalom is. Nagyon sokszor bennünket is olyan támadás ért, hogy elolvastak egy szalagcímet, és arra jöttek a kommentek, ahelyett, hogy mondjuk valaki elolvasta volna az egész cikket. Mit ad isten, rossz passzban voltam, és én is csak egy szalagcímig jutottam, illetve a kommentszekciókat olvastam, ami arról szólt, hogy a Vivi sok mindenért küzdött, és a gyerekeiért is fog, azt hiszem, valami ilyesmiről volt szó. És hogy eszébe sem jut császárral szülni. Én ezt magamra vettem

– magyarázta a műsorban Czutor Zoli felesége, aki elismerte, hogy rosszul értelmezte a Vasvári által leírtakat.

Végül bocsánatot kértem a Vivitől, mert nem olvastam el a cikket, és a cikkben meg nem ez volt. Rémesen kínos volt, tényleg. (…) Amúgy soha nem találkoztam a Vivivel eddig. És most ott volt. Végtelenül kedves volt. Mondta, hogy semmi baj, ne vicceljek, ő is egy kicsit lehet, hogy túlreagálta, és megölelgetett. Meg megpuszilgatott, én meg könnyű, gyors és jó szülést kívántam neki

– mesélte az édesanya, aki jobban érzi magát, hogy Vasvárival rendezni tudták a dolgot.