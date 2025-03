Mi az, amit télen megtehetsz a bőrödért?

Az egészséges bőr alapja a táplálkozás

Télen ösztönösen több szénhidrátot fogyasztunk, az ünnepek során ráadásul többféle cukrot, fehér lisztet, nehezebb, megterhelő ételeket is eszünk, amelyek megviselhetik a szervezetünket. Mindez a bőrünkön is meglátszódhat: a helytelen táplálkozás következtében megjelenhetnek a nemkívánatos mitesszerek, aknék, zsíros, gyulladt bőr alakulhat ki, de a bőr könnyen dehidratálttá, akár érzékennyé is válhat.

„Érdemes a karácsonyi szezon után egy alapos arctisztítással kezdeni az új évet, és természetesen rendszeresen hidratálni, regenerálni a bőrt” – mondja Maria Ferone kozmetikusmester, aki szerint télen nem szabad elfeledkeznünk a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásról sem. Bár ilyenkor talán nem annyira egyértelmű, de szervezetünknek a hidegebb évszakokban is szüksége van a napi 2-3 liter folyadékra, elsősorban vízre.

Ártalomcsökkentés a bőrünk érdekében

Gyakori jelenség télen az érzékeny bőr, a rozácea kialakulása, amelyet fokozhat a dohányzás, a fűszeres ételek fogyasztása is. De nagyon gyakori jelenség a kiszáradt, kirepedezett bőr a kezeken és az ajkakon is, amelyet nem tudunk a hideg elől teljes mértékben eltakarni. Ráadásul ha dohányzunk, akkor kezünket és arcunkat is gyakrabban tesszük ki a hidegnek, nem beszélve az égéssel járó füstről, amely szintén hatással van bőrünkre.

Manapság ugyanis már tisztában vagyunk azzal, hogy a dohányzás során maga az égés és a vele járó füstben és kátrányban található káros anyagok felelősek elsősorban a dohányzás káros hatásaiért. Körülbelül 4000 különböző kémiai vegyület szabadul fel egy hagyományos cigaretta elfogyasztása során, ezek azok, amelyek a leginkább veszélyeztetik egészségünk mellett a bőrünket is. Mára azonban léteznek olyan alternatívák, amelyek használata nem jár égéssel, így füst sem keletkezik, ilyenek az e-cigaretták, a hevítéses technológiák vagy a nikotinpárnák. Ezek a füst nélküli megoldások nem kockázatmentesek és tartalmaznak nikotint – amely függőséget okozó anyag, és egyebek mellett hatással lehet a szív- és érrendszerre, például megemeli a vérnyomást –, azonban a hagyományos cigaretta fogyasztásához képest alacsonyabb károsanyag-kitettség érhető el velük.* Mivel nem képződik füst, így ennek a bőrt öregítő, károsító hatásai is kevésbé tetten érhetőek használatuk során, például kisebb az esélye, hogy kialakuljon az ún. „smoker’s face”, azaz a dohányos arc, ami lényegesen szárazabb, irritáltabb, színtelen. A nikotinpárnák felhasználási módja miatt már a kezünket sem kell kitennünk a hidegnek.

Fényvédelem télen is

Sokszor elfeledkezünk róla, de a téli UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, különösen a havas tájakon, ahol a napfény visszaverődik, így ebben az évszakban is szükséges fényvédő krémet használnunk, legalább 15-ös faktorszámút. Ugyanígy fontos a hidratáló ajakbalzsam és kézkrém használata is a leginkább kitett felületeken. Bőrünket érdemes intenzív hidratálókkal védeni a hideg nappalokon, éjszaka pedig ajánlottak a tápláló krémek, a bőrtípusnak megfelelő olajok.

* A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve a cigarettáról való teljes leszokást. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak.