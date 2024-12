Álarcos Énekes: Herceg Erika már az első produkciójánál lebukott édesanyja előtt, hogy őt rejti a Fekete Párduc jelmeze

Az Álarcos Énekes legutóbbi adásának végén a fekete párduc lepleződött le, a jelmez alatt Herceg Erika rejtőzött. Az énekesnő most a story.hu-nak szólalt meg a műsorral kapcsolatban, amire mint meséli, nem is volt kérdés, hogy igent mond-e, amikor felkérték.

Ez egy külföldön is nagyon sikeres formátum, énekelni és táncolni kell benne, szóval ez az én szerepem. Nekem is volt abban ötletem, hogy milyen típusú jelmezem legyen, nagyon szerettem volna párduc lenni, fontos volt, hogy tudjak mozogni, táncolni benne, igazi show-t csinálni. Ha egy Virsli jelmezben tébláboltam volna, valószínűleg később bukok le, de én örülök, hogy így történt. Mikor megláttam Gáspár Lacit a nyomozók között, tudtam, hogy nekem végem. Ha ő megjelenik, akkor nekem mindig végem. A következő adásban aztán le is lepleződtem. Azért sírtam el magam, miután levettem az álarcot, mert szomorú voltam amiatt, hogy már nem énekelhettem el a következő két dalomat

– osztotta meg a lappal Herceg, aki Zoltán Erika egyik slágerét, illetve az Operaház fantomja egyik dalát is előadta volna Fekete Párducként.

Az énekesnő azt mondja, mivel egyedül él Budapesten, nem volt nehéz eltitkolnia, hogy szerepel a műsorban, édesanyja előtt azonban már az első produkciója után lebukott.

Anyukám rajongója a műsornak, mindig nézi, és így apukám is csatlakozik hozzá. Amikor meglátták a Fekete Párduc első produkcióját, anyu másnap hívott is telefonon: »Volt ott egy csinos Fekete Párduc szőrös és csillogó kövekkel kirakott jelmezben, az biztos te vagy«. Én rögtön visszakérdeztem: »Anya, ezt honnan veszi?« Azt felelte: »Úgy érzem, te vagy«. Én csak ezt hajtogattam: »Honnan veszi ezt? Én is nézem, nekem is tetszik a Fekete Párduc«.