A minap lapunk is hírül adta, hogy csütörtök reggeli műsorában Bochkor Gábor egy hallgatói SMS-re reagálva azt mondta, hogy önkormányzati dolgozónak az megy, aki semmire sem vitte az életben, beszólására pedig Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere is reagált a Facebook-oldalán.

Bochkor saját bevallása szerint is ez tudatos provokáció volt, ami valahol persze része egy ilyen műsornak, kell a hallgatottság, kell az »sms-cunami«. Ugyanakkor szeretném egyértelművé tenni, 3000, önkormányzatunknál dolgozó kollégám nevében is: egy olcsó poén kedvéért belelépni sokak lelkébe és azt állítani, hogy ők a társadalom legkevésbé értékes tagjai, szimpla bunkóság és arrogancia – akkor is, ha ez egy kitalált és felépített műsorvezetői imidzs része