Vitányi Judit a vőlegényével való szakításáról: Két hónapig robotként éltem, nem gondolkodtam, csak léteztem

Vitányi Juditot 2021 szeptemberében, egy görögországi nyaralás alkalmával jegyezte el akkori párja, Péter. Noha elkezdték tervezni az esküvőjüket, kapcsolatuknak idén márciusban vége szakadt. A Tények műsorvezetője nemrég a hot! magazinnal osztotta meg, hogy nagyon váratlanul érte a szakítás, ő ugyanis a közeli jövőben már családot szeretett volna, és úgy tudta, vőlegénye is ezen a véleményen volt. Azt mondja, már nem bánja, hogy ez végül másként alakult.

Az volt a baj, hogy nem hallgattam a megérzéseimre. Ha már méltatlan egy szituáció, akkor ki kell lépni belőle. Hittem abban, hogy majd minden más lesz… de nem lett más. Belegondolva, ennek a kapcsolatnak már hamarabb vége volt, mégis arculcsapásként ért, amikor ezt ő ki is mondta

– idézte a Blikk Vitányit, akit saját bevallása szerint a szakítást követő két hónapban a munka tartott életben.

A műsorvezető a téma kapcsán azt is elárulta, hogy az elmúlt fél évet nem Budapesten töltötte, a Balatonhoz költözött. Munkája miatt napi 260 kilométert vezetett le, hogy láthassák őt a nézők.

Mint mondja, egy nap éppen Budapest felé haladva ébredt rá, hogy újra boldog, és immár maga mögött hagyta a múltat, lezárva a robot üzemmódot. Nemrég visszaköltözött a saját lakásába, amit lakberendezőként tevékenykedő nővére segítségével az utolsó csempéig teljesen felújítottak.

A régi bútoraimat is elajándékoztam; új életet kezdtem egy új környezetben (…) Azt üzenném a korábbi önmagamnak – de mindenki másnak is –, hogy »merj lépni, mert erős vagy«, 40 fölött is van élet, és én már nem akarok megfelelni az ezt érintő társadalmi elvárásoknak