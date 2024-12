Fehér Krisztián nyerte az X-Faktort 2024-ben

Öt hét után véget ért az X-Faktor 12. évada. A szombati fináléban már kizárólag a nézők dönthettek a végeredményről.

A döntősök Fehér Krisztián, Sárközi Roland és az ÉBERKÓMA voltak, ők mind három produkcióval készültek, ám volt, aki nem adta elő az összes dalát. A nézők már az adás elejétől folyamatosan szavazhattak kedvenceikre, hogy kiket szeretnének látni a finálé második felében. Amikor a versenyzők előadtak két produkciót, lezárták a szavazást és kiderült, hogy ÉBERKÓMA lett a harmadik helyezett.

A versenyben maradt két versenyző még egy dallal bizonyíthatott. Végül a nézők szavazatai alapján Valkusz Milán mentoráltja, Fehér Krisztián lett az évad győztese, ő zsebelte be a 36 millió forintos fődíjat.

Köszönjük szépen mindenkinek! Mi tudjuk ketten, hogy mindent megtettünk, foggal-körömmel, mindig anyait-apait beleadva

– mondta Valkusz.

Azt is bejelentették, hogy jövőre is lesz X-Faktor, már lehet is jelentkezni a következő évadra.