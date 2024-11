Galambos Lajos így ismerte meg néhai feleségét: „Nyomtam a dudát, intettem, de ő elfordította a fejét, a busz utasai szóltak neki”

Elhunyt Galambos Lajos volt felesége, Galambos Boglárka. A trombitaművész a Blikk megkeresésére megerősítette volt felesége halálhírét.

A fájó és szomorú hír sajnos igaz.

A lap cikke szerint Galambos Boglárka a férje büntetőügye alatt is betegeskedett már, a tárgyalásoktól egészségügyi problémákra hivatkozva távol is maradhatott, amikor még kezdetben őt is vádlottként kezelték a bíróságon.

Galambos Lajos és Boglárka 23 együtt töltött év után 2022 januárjában vált el egymástól. Három közös gyermekük született. Galambos Lajos épp a napokban beszélt arról: közjegyzőnél járt, hogy végrendelkezzen.

Kapcsolatuk legelejéről a trombitaművész így nyilatkozott korábban:

Meghívtak egy Lajos-napra, ahol bemutatták nekem Boglárkát. Tudtam, hogy kapcsolatban van, egy focista volt a kedvese. Szép és vonzó volt, volt valami benne. Vajtó Lajos barátomtól kérdeztem, hogyan lehetne ebből valami? Ő próbált lebeszélni, mondván, Bogi komoly kapcsolatban van. Odamentem hozzá és elkértem a számát, de elhajtott. Néhány héttel később mentem autóval, és megláttam őt a buszon. Nyomtam a dudát, intettem neki, de ő elfordította a fejét, a busz utasai szóltak neki, hogy neki integetek. Végül leszállt a buszról, és elkezdtünk beszélgetni. Egy éjjel-nappali közértbe hívtam meg, egy teát ittunk. Este tíz óra felé járt az idő, de mi hajnalig beszélgettünk. Akkor már nem mertem elkérni a számát, de én megadtam az enyémet – emlékezett vissza Lajcsi szerelmük kezdetére Hajdú Péternek adott interjújában.