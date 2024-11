Soha nem látott napfényt: három évig az ágyneműtartóban rejtegették az eltitkolt brit kislányt

Hétéves börtönbüntetést kapott egy édesanya Angliában, aki annyira próbálta eltitkolni a legkisebb gyereke létezését, hogy a születésétől fogva több éven át az ágyneműtartóban rejtegette a kislányt, aki gyakorlatilag soha nem látott napfényt, és más emberek arcával sem találkozott – számolt be a Guardian.

A kislányt az anyja akkori partnere súlyosan alultáplált állapotban találta meg, amikor 2023 februárjában átment a gyermeket még a családja elől is titkoló barátnőjéhez, és az emeleti mosdó meglátogatása közben babahangokat hallott az egyik szobából. Az akkor hároméves kislánynak szájpadhasadéka volt, súlyosan ki volt száradva, és a haja is mattszínű volt – ezért a férfi rögtön értesítette a rendőrséget.

„Rendkívül sokkoló látvány volt, ahogy az ágy fiókjában ülve egy kisbaba nézett fel rám. Csak bámult, és előre-hátra ringatózott” – fogalmazott a bíróság előtt felolvasott nyilatkozatában a szociális munkás, aki a segélyhívás után elsőként ért a helyszínre.

Ránéztem az anyukájára, és megkérdeztem: »Itt tartja őt?« Amire az anya tárgyilagosan csak annyit válaszolt: »Igen, a fiókban.« Megdöbbentett, hogy az anya nem mutatott semmilyen érzelmet, és közömbösnek tűnt a helyzetet illetően

– folytatódik a szociális munkás visszaemlékezése, aki ezután azt is megkérdezte, hogy látta-e valaha bárki más is a gyereket. Amire a nő azt felelte, hogy nem. „Ekkor elhatalmasodott rajtam a rémület, hogy valószínűleg az enyém volt az egyetlen másik arc, amit az anyjáén kívül egész életében látott ez a kislány” – zárul a megrázó történetet bemutató nyilatkozat.

A brit lap szerint az északnyugat-angliai Cheshire megyében élő nő – akinek a nevét jogi okokból nem közölték – még 2020 márciusában hozta világra a kislányt az otthonában, egészen pontosan a saját fürdőkádjában. De annyira el akarta titkolni a szülést, hogy a lebukásig a gyerek az állami nyilvántartásba sem került bele, és még a nő többi gyereke sem tudott a létezéséről.

A nő egyébként azzal védekezett rendőröknek, hogy azért nem merte elmondani a gyerek apjának, és másoknak sem, hogy terhes, mert az apa rendszeresen bántalmazta őt. A gyerek eltitkolása pedig odáig fajult, hogy amikor a kicsi megszületett, akkor eldugta az ágya fiókjába. Ahonnan szinte csak azért vette ki, hogy megetesse, és kicserélje a pelenkáját.

Ahogy telt-múlt az idő, a csecsemőjét az ágyneműtartóba záró nő dolgozni is elkezdett, és nemcsak a munka miatt kellett rendszeresen egyedül hagynia a csecsemőt, hanem azért is, hogy az idősebb gyerekeit iskolába vigye. De volt olyan is az egyik karácsony alkalmával, hogy szegény kisbabát egész éjszaka egyedül hagyta az édesanyja, és átment a szüleihez, hogy a többi gyerekével ünnepeljen.

Amikor a kislányt végre először látta egy orvos, akkor a gyerek kúszni, járni, és beszélni sem tudott. Illetve arra sem volt képes, hogy bármilyen hangot adjon ki a száján kommunikatív céllal.

És a bezártságtól természetesen az izomzata sem volt rendesen kifejlődve. A végtagjai petyhüdtek, a lábai duzzadtak voltak. A rendkívüli elhanyagolás miatt a fejlődése annyira elmaradt a korától, hogy olyan állapotban volt háromévesen, amilyenek a tízhónapos csecsemők szoktak lenni – közölte az ügyészség.

A kislány egyik gondozója pedig azt mesélte a bíróságnak, hogy a gyerek először „azt sem tudta, mi az az étel”, és arra is ő tanította meg, hogy hogyan kell mosolyogni.

Velünk töltötte az első karácsonyát. Annyi mindent csinált velünk elsőre, például amikor beraktuk egy hintába, ő csak ült ott, és nem tudta, mit csináljon, vagy mire számítson. (…) Az első lépéseinek és az első szavainak is tanúi lehettünk

– mondta a gondozó.

A megyei ügyészség vezetője, Rachel Worthington arra emlékeztetett, hogy ez a gyermek „soha nem kapott születésnapi ajándékot vagy karácsonyi ajándékot”, és „egyik testvérével sem érintkezhetett” egyáltalán. „Nem ismerte a napfényt vagy a friss levegőt, és a saját nevére sem reagált, amikor először megtalálták” – fogalmazott az ügyész. Aki egyúttal azt is hozzátette, hogy örvendetes, hogy igazságot tudtak szolgáltatni, de a nő motivációi továbbra sem ismertek.

Az ügyben eljáró bíró, Steven Everett pedig azt mondta, hogy a gyermekét súlyosan elhanyagoló édesanya tettei „hihetetlenül gonoszak” és „katasztrofálisak” voltak, és a döntései miatt a kislánya gyakorlatilag élőhalottként létezett.