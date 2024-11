Keserű Balázs a felmondásáról: Nagyon intenzív másfél év volt, ezért most rám fér a pihenés

Hétfő délelőtt a 24.hu-n is beszámoltunk arról, hogy Keserű Balázs, Az álommeló egykori győztese másfél év után otthagyja munkahelyét Balogh Leventénél. Elnöki asszisztensi pozícióját egyébként mindössze két hónapig töltette be, főnöke ugyanis annyira meg volt elégedve a munkájával, hogy előléptette, így ügyvezető igazgató és társtulajdonos lett.

Keserű – akitől azóta Balogh Levente is búcsút vett a közösségi oldalán egy közös fotójukkal – nemrég a Blikknek beszélt arról, hogy az üzletemberrel együtt döntöttek úgy, hogy befejezik a közös munkát.

Most jött el az a pillanat, amikor közösen úgy döntöttünk, hogy én más kihívások irányába nézek. Igazából különösebb kiváltó oka nem volt, hanem egészen egyszerűen jobbnak láttuk ezt most így

– osztotta meg a lappal Keserű, hozzátéve: fantasztikus másfél év áll mögötte, és egykori főnökének, akivel már-már baráti viszony is kialakult közöttük, nagyon sokat köszönhet.

Mint mondta, csak hálával tud visszagondolni az elmúlt időszakra, ám olyan változások álltak be az életében, melyek miatt meg kellett hozniuk a döntést a távozását illetően.

Most mindenképp pihenek egy kicsit. Van egy-két dolog az életemben, amit szeretnék kitisztázni, például otthon, vidéken elintézni egy-két dolgot. Nagyon intenzív másfél év volt, ezért most rám fér a pihenés. De keresem és nyitott is vagyok az új lehetőségekre, emellett saját dolgokba is belekezdek.

Ami a szereplést illeti, Keserű a lap érdeklődésére elárulta, hogy szívesen benne maradna a közéletben.

Mindig volt bennem egy segítő szándék, ezt otthonról hoztam. Az álommelós egy év alatt is a fizetésből több rászorulót támogattam, valamint több ilyen projektem is volt. Mindig kérdezik, hogy mire ment el a pénz. Részben arra, hogy akik rászorultak, azoknak próbáltam kicsit jobbá tenni az életét, és ez a szándékom most is megvan. Ha mással nem is, akkor a saját életemből hozott példával, hogy karcagi kissrácként is lehetsz az ország egyik leghíresebb befektetőjének a jobb keze.