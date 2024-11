Tóth Gabinak és párjának öltözött be két fiatal, a kommentszekcióban az énekesnő is megjelent

A minap került fel a TikTokra egy videó, melynek szereplői Tóth Gabinak és Papp Máté Bencének öltöztek be, és egy rögtönzött produkciót is lenyomtak a felvételen, aminek aláfestő zenéje az énekesnő egyik dala. A poszt azóta több mint 140 ezer megtekintésnél jár, és a dicsérő kommentek is gyűlnek alatta, sőt, még maga Tóth Gabi is hozzászólt, szúrta ki a Ripost.

Azt hittem mi vagyunk Babája: @Máté Bence Papp 😅😂❤️❤️❤️Imádom

– olvasható az énekesnő kommentjében.