A fizikai vizsgálat mellett ultrahanggal is megnézték, és vért is vettek, hogy teljes képet kapjanak a családi ékszer körül uralkodó helyzetről. Ki is derült valami a vizsgálaton, emellett pedig sikerült meggyőznünk egy idegent, hogy ő is menjen el prosztatavizsgálatra.

43 éves, sokak által jóképűnek tartott kollégánk az Affidea Diagnosztikai Központ előtt cidrizik, élete első prosztatavizsgálatára várva. Általában 45 év kor fölött szokták javasolni az évenként prosztatavizsgálatot. A prosztatának nemcsak a rákos megbetegedései léteznek, hanem, például, a prosztatagyulladás is. A vizsgálat után az utca férfijait kérdeztük, hogy ki mikor volt prosztatavizsgálaton és milyen volt.