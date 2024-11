Minden idők legidősebb Grammy-jelöltje lett Jimmy Carter

Jimmy Carter 100 évesen megszerezte 10. Grammy-jelölését.

Pénteken a Recording Academy bejelentette, hogy a volt elnököt jelölték a legjobb hangoskönyv, narráció és mesemondó felvétel kategóriában Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration című lemezéért.

Ezzel rekoderré vált Carter, ő lett minden idők legidősebb Grammy-jelöltje.

Carter három Grammy-díjat nyert eddig, írja a People.

Carter egy ideje már visszavonult, és otthonában hospice-ellátást kap, amennyire teheti, továbbra is figyelemmel követi az amerikai közéletet: augusztusban azt mondta: ha megéri, akkor Kamala Harrisre szavaz majd a novemberi elnökválasztáson. Bizonyára meg is tette.