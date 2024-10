A Grace klinika című amerikai sorozat kegyvesztett írója majdnem egy évtizeden át színlelte, hogy rákos, és más őt ért traumákról is hazudott. Először két évvel ezelőtt derült fény a megtévesztésre, nemrég pedig háromrészes dokumentumfilm-sorozat is készült erről Anatomy of Lies címmel. Ebben egykori kollégái és az őt lebuktató felesége beszélnek arról, a nő milyen messzire volt hajlandó elmenni annak érdekében, hogy elhitesse környezetével súlyos betegségét.

Minden egy hazugsággal kezdődött

Az orvos azt mondta: »Van valami, amiről beszélnünk kell. Kondroszarkóma… Még soha nem láttam ilyesmit, különösen nem az ön korában… Ez egyáltalán nem lesz könnyű menet«

– így jelentette be 2014 februárjában megjelent cikkében Elisabeth Finch, hogy a csontrák egy általában halálos kimenetelű formájától szenved. Az ehhez hasonló drámai megfogalmazás nem állt távol Finchtől, aki ekkor már ismert sorozatíró volt Hollywoodban: korábban a True Blood – Inni és élni hagyni néhány epizódján és a Vámpírnaplókon dolgozott.

Írói vénája tehát végig segítségére volt hamis története elmesélésében: az életért vívott harcként állította be, hogy orvosi utasítás ellenére is folytatta a munkát, „fájdalomcsillapítóktól eltompulva” ült a vágószobában, és betegen ötlötte ki a vámpír-vérfarkas hibridekről szóló párbeszédeket.

Igen, 7,5 kilót fogytam, kopasz voltam, szüntelenül hánytam, de továbbra is egyedül éltem. Még mindig pokolian makacs voltam.

Finch cikkének hatása nem maradt el, arra Shona Rhimes producer és forgatókönyvíró, a Shondaland nevű produkciós cég alapítójának munkatársa is felfigyelt, és bemutatta az írónőt az akkor 10. évadánál tartó A Grace klinika showrunnerének. Rhimes szimpatikusnak találta, így Finch megkapta álmai állását, bekerült a nagysikerű orvosi sorozat stábjába, ahol a forgatókönyvírás mellett producerkedett is nyolc éven keresztül.

Ilyen (nem) csak a tévében történhet meg

Pár évvel később Elisabeth Finch megírta saját történetének dramatizált változatát: A Grace klinika egyik szereplőjét ugyanúgy kondroszarkómával diagnosztizálják, ami miatt veszélybe kerül a karakter sebészi karrierje is. De a figura nem hagyja magát, és csodálatra méltó kitartással elhatározza, hogy legyőzi a szörnyű betegséget – ahogyan Finch is tette, legalábbis környezete ezt hitte róla.

Úgy tudták, Finch évek óta együtt él a rosszindulatú csontdaganattal, ami általánosságban véve a nála sokkal idősebbek betegsége. Sőt, ő az egyetlen, aki még életben van azok közül, akikkel együtt részt vett egy klinikai vizsgálatban.

A nő ugyanúgy bejárt dolgozni, sápadtan, kopaszon, kendővel a fején, miközben főnökei minden támogatást megadtak neki, hogy részt vehessen a szükséges kezeléseken és vizsgálatokon.

Amikor a sorozatban rákkal kapcsolatos témák merültek fel, mindig Finch hozzáértésére támaszkodtak, elvégre ő volt a terület szakértője, és előszeretettel használta ki a lehetőséget, hogy betegsége révén központi szerepbe kerüljön. Nemcsak a forgatókönyv egyes fejezeteiben élhette ki magát, tapasztalatairól rendre beszámolt az Elle és a The Hollywood Reporter hasábjain, illetve a Shondaland honlapján is, azon epizódok promóciójaként, amiken dolgozott. Emellett a közösségi médiában is kemény hangvételű bejegyzéseket közölt a rákhoz kötődő tapasztalatairól.

Aki tehát ismerte Elisabeth Finchet, nehezen tudott elvonatkoztatni a ráktól, mivel vele kapcsolatban mindig ez volt a fókuszban.

De úgy tűnt, a sors az élet más területein sem volt kegyes az írónővel. Az őt ért traumákról hol cikkeiben, hol ismeretségi körében számolt be.

Sztorijai közül kiemelkedik, hogy bár orvosilag szinte nulla volt az esélye, mégis teherbe esett, és ezáltal szörnyű dilemma elé került, hogy elvetesse-e a magzatot, vagy a biztos halál tudatában felhagyjon a kezelésekkel, életet adva a babának. Az abortuszt választotta.

Azt mondta, betegsége mellékhatásaként veseátültetésre volt szüksége – a pletykák szerint Anna Paquin Oscar-díjas színésznő volt a donor, akivel a True Blood – Inni és élni hagyni forgatásán barátkoztak össze.

Állítása szerint az egyik legjobb barátját megölték a 2018-as pittsburghi antiszemita mészárlásban, és az FBI segítségével maga is részt vett az illető maradványainak összegyűjtésében, hogy a zsidó hagyományoknak megfelelően, egy napon belül eltemethessék a halottat.

A bátyja – aki állítólag évekkel korábban bántalmazta őt – öngyilkosságot kísérelt meg, amely során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy Elisabeth Finchnek kellett kimondania, kapcsolják le az őt életben tartó gépekről. Legalábbis az ő verziója szerint.

Arról, hogy a Finchcsel történtek feltehetőleg kitalációk, először ápolóként dolgozó, tőle éppen válófélben lévő felesége, Jennifer Beyer tájékoztatta Shonda Rhimest emailben, 2022 februárjában.