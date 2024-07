Szabó Ádám alig egy éve vette feleségül párját, Szabó Jennifert. Az esküvő óta már többször nyilatkoztak arról, hogy készen állnak a családalapításra, most pedig a Borsnak arról is beszéltek, mikor szeretnének gyereket vállalni.

A nyarat most végig dolgozzuk, majd ősztől viszont ráállunk a gyermektervezésre. Mindketten nyáron születtünk, és szeretnénk, ha a mi kisbabánk is ebben a napos évszakban jönne a világra. Abban is bízom, hogy elsőre sikerülni fog, hiszen tényleg olyanok vagyunk, mint a borsó meg a héja