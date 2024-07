Hűvösebb tetőtér a nyári hőségben is

A tetőterek beépítése egyre népszerűbb megoldás az elmúlt években, hiszen ez egy viszonylag egyszerű és gazdaságos módja az élettér bővítésének. A beépített tetőterekben hangulatos, különleges tereket alakíthatunk ki, ha pedig már megvalósítottuk álmaink hálóját vagy gyerekszobáját, az i-re a pontot a tetőablakokra szerelt külső hővédővel tehetjük fel.

Miért válaszd a külső hővédelmet?

A külső hővédő termékeket úgy tervezték, hogy blokkolják a napsugarakat, még mielőtt azok elérnék a tetőtéri ablakok üvegfelületét, így hihetetlenül hatékonyan csökkentik a beltéri hőmérsékletet, és segítenek, hogy tetőtered kellemes hőmérsékletű maradjon. A VELUX hővédő fényzáró rolók akár 93%-kal csökkentik a beáramló hőt, kizárják a fényt, és tompítják a kinti zajokat, nyugodt környezetet teremtve a kikapcsolódáshoz és feltöltődéshez. Ha meglévő VELUX tetőablakaidat VELUX hővédő fényzáró rolókkal egészíted ki, akár 6 Celsius-fokkal is csökkentheted a belső hőmérsékletet nyáron1, biztosítva, hogy tetőtered kellemes oázis maradjon, miközben kevésbé kell a légkondira hagyatkoznod. Ez az innovatív termék napenergiát használ a működéshez, így könnyen felszerelhető, nincs szükség vezetékekre, gyorsan és csendesen működik.

Energiatakarékosság, nagyobb kényelem

A légkondicionálás szükségességének csökkentésével a VELUX megoldások segítenek spórolni az energiaszámlán, miközben a legmelegebb hónapokban is hűvösebb, kényelmesebb életteret biztosítanak.

A hatékony szellőzést intelligens technológiával (VELUX ACTIVE with NETATMO) biztosíthatod, amely szenzoralapú működésével szükség esetén automatikusan nyitja, zárja a tetőablakokat, illetve működteti az árnyékolókat, így még könnyebbé válik az egészséges beltéri klíma fenntartása.

Gondtalan telepítés

Sokan aggódnak az árnyékolók felszerelése miatt, pedig a folyamat rendkívül egyszerű és nem is jár semmiféle felfordulással. A külső kiegészítők a tetőablakok beszerelése után is bármikor felszerelhetőek. Számos árnyékoló megoldást saját magad is beszerelhetsz, így megtakaríthatod a beszerelési költségeket is. Azok számára, akik a professzionális segítséget részesítik előnyben, a VELUX Ajánlott Beépítői szakemberek állnak rendelkezésére, hogy biztosítsák a kiegészítők tökéletes illeszkedését minimális rendbontás mellett.

Hol vásárolj?

A VELUX hővédelmi megoldások kereskedésekben és online platformokon is elérhetőek. További információkért látogass el a VELUX weboldalára vagy kereskedésekbe, ismerd meg a teljes termékválasztékot, és találd meg azt a terméket, ami legjobban illeszkedik az otthonodhoz!

1Egy szimulált, déli tájolású szoba adatai alapján, a két legtöbbet értékesített VELUX GLL 61 MK06 méretű (780 x 1178 mm) tetőablak esetén, 2023. júliusában és augusztusban, Budapesten rögzített adatok szerint. A VELUX 2023-as, kiegészítők nyári hatásairól szóló tanulmánya alapján.