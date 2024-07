10 kilót fogyott Jávori Lili, a Next Top Model Hungary egykori versenyzője

Jávori Lili a Next Top Model Hungary című műsorban mutatkozott be idén a hazai tévénézőknek: a modellaspiráns a döntő előtt esett ki a versenyből Papp Gabival együtt.

Jávori most a Bors megkeresése árulta el, hogy az elmúlt időszakban 10 kilót fogyott, főleg izomból. Hangsúlyozta, hogy nem beteg, nem anorexiás és nem is bulimiás, de „nem a legegészségesebb úton fogyott le”.

A forgatás idején a 176 centis magasságomhoz 69 kiló voltam, most 59-60 vagyok, attól függ, milyen nap van. A műsor után történt a szakításom, aztán félévi vizsgáim voltak a Táncművészeti Egyetemen és még plusz munkáim is lettek. Egyszerűen túl sok volt a stressz! Olvadtak le a kilók, izomból is fogytam, amit ugye 15 éve építek a tánccal, szóval nem szeretnék tovább súlyt veszíteni. Ezért nagyon oda is figyelek arra, hogy mit, mikor, mennyit eszem!