Szervezetten, utazási irodával vagy egyénileg utazzunk?

Miért? Mert nem kell gondolkodni

Gondolkodik, szervez és intézkedik más helyettünk, valójában megfizethetetlen érzés. Egy utazási iroda és vele az idegenvezető mindent kézben tart. Eljutás A-ból B-e, átszállás esetén nem kell izgulni, hogy ha lekéssük a csatlakozást, vagy ha le is késik, a túravezető már B tervvel áll elő – nincs más választása, neki az a feladata és a munkája, hogyha probléma van, megoldja, nem nekünk kell, elég problémát oldunk meg otthon és a munkahelyen.

Nyaralni azért megy az ember, hogy kikapcsoljon, ne kelljen problémákat megoldania, csak élveznie kell az ott töltött időt és rácsodálkoznia a világra. Egy jó utazási iroda és egy jó túravezető vagy idegenvezető számos plusz élményt tud biztosítani. Ők már ismerik az adott helyet és kultúrát, érkezéskor eligazítanak, elmondják, hova érdemes menni akár ebédelni, hol lehet jót fürödni, hol és mit érdemes ajándékba vásárolni, hogy ne húzzák le a turistát ócska és túlárazott vackokkal. Számos helyi információval látnak el, tudják, kik a megbízható szolgáltatók. Igen, tudom, ott a Google, értékelésekkel és ajánlókkal, nem mondom, hogy nem érdemes megnézni és utánajárni előtte, de tapasztalatból írom, hogy amíg magamnak szerveztem, még a nyaralás alatt is a Google-t és a térképet bámultam, ahelyett, hogy azt néztem volna, épp mi van körülöttem.

Vannak bizonyos úti célok – például Isztambul –ahol kifejezetten jó, ha van velünk magyar idegenvezető, nemcsak a város történelmi és kulturális öröksége miatt, hanem mert akkora a tömeg az utcákon és a villamoson, hogy az ember térképpel együtt is elveszik. Ha azt hiszi, tömeg van focimeccs után az 1-es villamosan, még nem látott valódi tömeget. Senkit sem akarok lebeszélni Törökország egyik legnépszerűbb városáról, sőt, Ázsia és Európa, a keresztény és az iszlám találkozása valami olyan várost hozott létre, ami máshol nem található. De a tömeg sokkhatással bír és Isztambulban kifejezetten előny volt, hogy van magyar nyelvű idegenvezető és leszerveztek minden látnivalót.

Alkalmazkodás

Sokan a csoportos utakhoz kapcsolódó kötött időbeosztást, alkalmazkodást nem szeretik, de a közhiedelemmel ellentétben nem kötelező minden programon részt venni, dönthet úgy az ember, hogy kiválik a csoportból, ebben az esetben a túravezető számos jó tanácsot tud adni másik program esetén, amellyel megkönnyíti az adott úti cél felfedezését.

A fakultatív programokat megszervezi az iroda, az idegenvezető elmondja, mikor van a találkozó a hotel előtt és az utazónak csak annyi dolga van, hogy időben odaérjen. Nem kell autót bérelni, helyi járatokat keresni, jegyeket venni vagy épp jegyért sorban állni. Igen, ez azzal jár, hogy alkalmazkodni kell másokhoz, de számos olyan múzeum vagy látnivaló van, ahol a belépés korlátozott vagy sokkal olcsóbb csoportosan bejutni – csoport esetén pedig magyar nyelvű idegenvezetés is lehet.

Külföldön ellopott iratok és balesetek

Bármilyen probléma – betegség, baleset, ellopott, elveszett iratok – felmerül, az idegenvezető gyorsan és szakszerűen megoldja, tudja kihez kell fordulni, azonnal reagál és biztonságérzetet nyújt. Volt olyan eset, amikor nem EU-s országban lopták el az iratokat, ilyen esetben a rendőrség mellett az adott országban működő magyar konzuli képviseletet is fel kell keresni, mert csak ott állítanak ki ideiglenes, hazautazásra szóló útlevelet. És bizonyos van olyan, hogy konzuli képviselet nem ott van, ahol éppen nyaral az ember, hanem pár száz kilométerrel arrébb, ahová személyesen kell elmenni, mert csak úgy kaphatunk ideiglenes útlevelet. És persze a konzuli szolgálatnak is van fogadási ideje, nincsenek mindig nyitva. Amikor az embert meglopják, teljesen normális reakció, hogy pánikol, kétségbeesik, de a túravezető és az utazási iroda azonnal intézkedik, senkit nem hagynak magára, segítenek és szerveznek.

Leírva minden olyan egyszerűnek tűnik, csak menj be a rendőrségre majd keresd fel a konzuli szolgálatot, de a valóság nem ilyen. Gondoljunk csak bele egy átlag magyar ügyintézésbe. Minden simán megy? Nem mindig. Most képzeljük el ezt görög vagy spanyol módra. Amit mondjuk egy iroda már rutinból tud és intéz, addig egy átlag utazónak napjai mennek el és az idegrendszere is kikészül.

Egy túravezető tudja, hol lopnak a leginkább, amire mindig felhívja a figyelmet: Olaszországban például kifejezetten sok lopás történik. Róma és Nápoly közkedvelt úti cél, bármelyik utcáján kilophatják a pénztárcánkat vagy a telefonunkat, még a legexkluzívabb kávézó teraszáról is.

Sok esetben még az utas még fel sem szállt a repülőre vagy az buszra, de az utazás pillanatában derül ki például, hogy a pár egyik tagjának nem érvényes az okmánya, vagy csak otthon hagyta. Ebben esetben az illető nem tud utazni, de egy iroda segít abban, hogy pár nap csúszással ugyan, de megérkezzen a célországba.

Drágább vagy olcsóbb a szervezett út az egyéninél?

Talán az egyik legtöbbször hangoztatott érv, hogy az irodák drágák, de érdemes az árakat összehasonlítani. Számos olyan rejtett költség lehet a nap végére az egyéni utak szervezésénél, amivel nem számoltunk. Utazok irodával és egyénileg is, tapasztalatból írom, hogy a végösszegnél nem jön ki eszeveszettül drágábban egy utazási iroda által szervezett utazás. Az utazási irodák által kínált árak már kedvezményeket is tartalmaznak, főszezonban egy tengerparti nyaralást vagy körutazást már egyénileg sem könnyű olcsón megszervezni.

Egy jó túravezető/idegenvezető szakmai tudása felmérhetetlen. Helyismerettel rendelkeznek, minden szezon előtt végig járják nyaralási desztinációk útvonalait, szállodáit. Az utazási iroda csomagokat kínál, nemcsak a fakultatív programokból válogathatunk, de a szállás típusaiból is. Szállás esetén pedig azt kapjuk, amit az iroda ígér. Az sem elhanyagolható, hogy a sok szolgáltatás lefoglalásához az utazó nem kockáztatja a saját bankkártyájának az adatait. Nem kell azon aggódni, vajon megbízható oldalon adtuk-e meg az adatainkat és amit a pénzünkért kapunk, az valóban az lesz.

Senkit sem akarunk lebeszélni az egyéni utazásról vagy rábeszélni a szervezett utakra, de csak azért ne mondjunk le egy utazási iroda által szervezett nyaralásról, mert negatív előítéleteink és téves képzeteink vannak velük kapcsolatban. Inkább azt mondjuk, próbálja ki bátran a szervezett utakat, legyen összehasonlítási alapja és beszéljen olyanokkal, akik rendszeresen irodával utaznak.