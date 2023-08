„Valamikor ki kell derülnie az igazságnak, nem adom fel!” – Galambos Lajos tovább küzd az igazért

Pontosan száz napja, április 26-án vonult be a baracskai büntetés-végrehajtási intézetbe Galambos Lajos, akit víz-, gáz- és áramlopás miatt ítéltek 3 év 6 hónap börtönbüntetésre. A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő zenészt azóta folyamatos egészségügyi felügyelet alatt tartják, a legutóbbi hírek szerint már kizárólag kísérővel képes sétálni. Legfrissebb nyilatkozatát pénteken a Blikknek adta az ügyvédjén keresztül.

Mostanra sikerült megbarátkoznia a benti körülményekkel, ám azt nem hajlandó elfogadni, hogy bűnösnek tartsák.

Hiába telt el száz nap, tovább küzdök az igazamért. Tudom, hogy nem követtem el semmit, és ezt be is fogom bizonyítani. Valamikor ki kell derülnie az igazságnak, nem adom fel! De nem is magam miatt aggódom, hanem a családomért, a gyerekeimért. Bogikának most lesz élete első divatbemutatója, a saját tervezésű ruháit és kiegészítőit mutatják be, de én nem lehetek ott. Pedig milyen büszke lennék, hogy a kislányomnak valóra vált az álma! Hát, ezért is harcolok, hogy ne vehessenek el több időt tőlem és a gyerekeimtől!