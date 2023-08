Galambos Lajos már kizárólag kísérővel képes sétálni, állítja az ügyvédje

Egyedül el sem engedik.

Több mint három hónapja vonult be a baracskai büntetés-végrehajtási intézetbe Galambos Lajos, akit víz-, gáz- és áramlopás miatt ítéltek 3 év 6 hónap börtönbüntetésre. A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő zenészt mentővel vitték be a börtönbe, azóta egészségügyi felügyelet alatt tartják. Emiatt korábban kérelmet nyújtott be a bíróságnak, amiben otthonápolásért folyamodott.

A Ripost információi szerint Galambos Lajos állapota folyamatosan romlik. A zenész az első naptól kezdve egészségügyi részlegen van, folyamatos felügyelet mellett, a részleget el sem hagyhatja kísérő nélkül.

Helyesek az értesüléseik, Galambos Lajos most már kizárólag kísérővel képes sétálni, egyedül el sem engedik. Kísérik a bv-boltba, ahol vásárolhat, illetve az egészségügyi sétáin is mellette kell legyen valaki

– nyilatkozta a lapnak dr. Csontos Zsolt, a zenész ügyvédje.

Az otthonápolási kérelemmel kapcsolatban azt mondta, a jogász:

Az eljárás folyamatban van, még nem született bírósági döntés.