Széphalmi Juliska a 3 évvel fiatalabb párjáról: Féltem, nem lesz meg az a fajta szellemi összeköttetés, ami elengedhetetlen férfi és nő között

Korábban sosem volt fiatalabb kedvese.

Széphalmi Juliska januárban árulta el, hogy újra szerelmes, a párját most a Best magazin hasábjain mutatta be. Mint kiderült, egy másik táncművész, Kovács Richárd mellett találta meg a boldogságot, aki annak idején a testvérének volt a szaktársa a Táncművészeti Főiskolán.

Annak idején már mesélt róla az öcsém. Láttam néhány munkáját, tudtunk a másikról, de különösebb kapcsolatot nem ápoltunk egészen addig, amíg nem kezdtünk el közösen dolgozni. Sokat beszélgettünk, majd randira hívott

– mesélte Széphalmi, aki kezdetben tartott attól, hogyan alakul majd kettejük viszonya, Kovács ugyanis pár évvel fiatalabb nála.

Soha nem volt fiatalabb párom, ő pedig három évvel fiatalabb nálam. Féltem, nem lesz meg az a fajta szellemi összeköttetés, ami elengedhetetlen a férfi és nő között, ráadásul nekem már van egy hétéves kisam is. Az idő azonban rácáfolt a félelmeimre, és most már pozitívumként élem meg a korkülönbséget. Tetszik az energiája, a lendülete.

Széphalmi Juliska egyébként nemcsak az új kedvesével, de a volt férjével, Sánta Lászlóval is együtt dolgozik. Mint mondta, tisztában van azzal, hogy ez a felállás okozhat még kellemetlenségeket a jövőben.

Nyilván ez nem könnyű szituáció, de el kell fogadnunk. Nem lehet örökké egyedül maradni. Ha a boldogság a munkahelyeden talál meg, akkor nem lehet csak azért visszautasítani, hogy elkerüljük a konfrontálódást

– magyarázta a táncos, aki egyelőre még nem mutatta be új párját a kisfiának. A nagy találkozásra akkor kerítenek majd csak sort, ha Kovács Richárddal már mindketten úgy érzik, hogy egymás mellett képzelik el a jövőjüket.

A párnak egyébként folyamatban van egy rendőrségi ügye, januárban ugyanis (amikor még nem tették hivatalossá a kapcsolatukat) mindkettőjük autóját hasonló módon rongálták meg. Ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás.