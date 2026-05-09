Novák Katalin Fidesz-fülbevalója, Orbán Viktor kisszéke, Navracsics krumplipucolása – képekkel búcsúzunk a NER-től

Szombaton tartja alakuló ülését az új Országgyűlés – május 9-én megválasztják az új miniszterelnököt, és
Magyar Péter le is teszi az esküjét. Ezzel a mozzanattal hivatalosan is véget ér egy 16 éves korszak. Ennek apropóján korábban már összegyűjtöttük Orbán Viktorról a legérdekesebbnek tartott képeinket, valamint egy szűk keresztmetszetű válogatásban idéztük fel, milyen vizuális környezetszennyezésben éltünk.
Most a 24.hu fotóarchívumának képeivel búcsúzunk az Orbán-rezsimtől.
Kummer János / 24.hu Patai Mihály, Orbán Viktor, Matolcsy György és Szijjártó Péter a Parlament folyosóján 2011-ben.
Bielik István / 24.hu Novák Katalin a Fidesz választási eredményváróján a Bálna rendezvényközpontjában 2018. április 8-án. Novák Katalin államfői beiktatására 2022-ben került sor. 2024-es lemondására a kegyelmi ügy kirobbanása után került sor: a 2023-as pápalátogatás alkalmából kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesének, K. Endrének, akinek nemcsak tudomása volt arról, hogy az intézmény igazgatója több gyereket is molesztált, de hamis vallomást is írt az egyik gyerek nevében, melyet a pedofil bűnelkövető jelenlétében akart aláíratni vele. K. Endrét kényszerítés miatt ítélték börtönre, de Nováknak köszönhetően kegyelmet kapott.
Marjai János / 24.hu Borkai Zsolt a győri önkormányzati választásokat követő alakuló közgyűlésen 2019. november 7-én. Borkai szexbotránya miatt demonstrálók óvszereket aggattak a városháza kapujára, és Fekete Pákó Add ide a didit című számát énekelték, ami az adriai szexpartin is felcsendült.
Mohos Márton / 24.hu Szilágyi Ákos és Győzike a 2022. március 15-én szervezett Békemeneten.
Mohos Márton / 24.hu, Adrián Zoltán / 24.hu, Szajki Bálint / 24.hu és Kőrös Gábor / 24.hu Szilágyi Ákos, a New York Polgári Kör alapítója leglátványosabb pólói sorban: a Tusványos Fesztiválon 2024. július 24-én, a Kötcsei pikniken 2023. szeptember 9-én, az amerikai alelnök látogatásakor szervezett nagygyűlésen 2026. április 7-én, a Békemeneten 2026. március 15-én.
Marjai János / 24.hu Navracsics Tibor a Kővágóörsön tartott kampányrendezvényen az általa megpucolt és feldarabolt krumplit viszi a bográcshoz 2022. március 26-án.
Farkas Norbert / 24.hu Bayer Zsolt Orbán Viktor miniszterelnökké választásán és eskütételén az Országgyűlés ülésén 2022. május 16-án.
Mohos Márton / 24.hu, Marjai János / 24.hu és Varga Jennifer / 24.hu A lelátó: Orbán Viktor és Szijjártó Péter 2019. november 9-én, Tiborcz István 2019. november 15-én, Orbán Viktor 2023. június 20-án, valamint Orbán Viktor, Csányi Sándor és Pintér Sándor 2024. február 22-én,
Mohos Márton / 24.hu Az Országgyűlés ülése 2024. február 26-án, ahol a képviselők elfogadták a köztársasági elnök, Novák Katalin lemondását, megszavazták Svédország NATO-csatlakozását, majd megválasztották új köztársasági elnöknek dr. Sulyok Tamást.
Kummer János, Fülöp Dániel / 24.hu,Mohos Márton / 24.hu, Farkas Norbert/ 24.hu Jelmondatok az elmúlt évekből (2012, 2018, 2022, 2026).
Adrián Zoltán / 24.hu Schadl György és társai perének tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken 2023. október 3-án.
Mohos Márton / 24.hu Orbán Viktor a Békemenet végén, a Margitszigeten tartott műsort követő beszéde előtt 2024. június 1-jén.
Bielik István / 24.hu, Mohos Márton / 24.hu, Marjai János / 24.hu Kormányinfók: Orbán Viktor 2019 első kormányinfóján, Vitályos Eszter és Gulyás Gergely 2024. április 11-én, Hernádi Zsolt 2022-ben egy három éve, Mexikóban készült képpel illusztrálta a hazai benzinkutakon kitört pánikvásárlást, amiért később bocsánatot kért, Gulyás Gergely 2021. szeptember 15-én.
Varga Jennifer / 24.hu Németh Szilárd a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáboron, Tusványoson 2025. július 27-én.
Adrián Zoltán / 24.hu A Lázárinfó győri állomása 2026. február 11-én. Lázár azután látogatott Győrbe, miután Balatonalmádiban arról beszélt, hogy a cigányság jelenti a belső tartalékot „más szaros mosdójának a takarítására.”
Mohos Márton / 24.hu Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán 2026. január 10-én a Hungexpón.