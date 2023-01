Obszcén alakzatot véstek Széphalmi Juliska autójára, feljelentést tett

Széphalmi Juliska az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy a múlt héten nála aludt egy kedves barátja, aki másnap reggel arra lett figyelmes, hogy megrongálták az autóját. Az elkövető egy sor obszcén kifejezést és rajzot vésett a fekete kocsira.

A színésznő a napokban észrevette, hogy az ő autóját is hasonló módon rongálták meg az éjszaka, valaki egy péniszt vésett a vezetői oldal ajtajára, és egy másik rajzba is belekezdett, ami a közzétett fotók szerint befejezetlen maradt.

Nagyon dühít ez az eset, és biztos vagyok abban, hogy ez egy magánéleti bosszú, amit féltékenység hajthat. De nem értem, miért kellett ez a kicsinyes rongálás, hiszen április óta nem élek párkapcsolatban! Az első eset után keresgéltem összefüggéseket, hogy ki tehette, pár embert számon is kértem, de persze, mindenki tagadta. Majd aztán az én autómon is megjelentek ezek a rajzok, amelyek ugyanúgy néznek ki, mint a másik kocsin. Biztos vagyok benne, hogy ugyanaz az ember a tettes

– mondta a Blikknek Széphalmi, aki feljelentést is tett az ügyben.

Egyelőre ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást, a színésznő és a barátja jelenleg arra várnak, hogy behívják és kikérdezzék őket, volt-e valakivel konfliktusuk, esetleg megfenyegett-e őket valaki az utóbbi időben.

Széphalmi autóján nagyjából 250 ezer forintos kár keletkezett, még a barátjáén 400 ezer forintos.

A színésznő elmondta a lapnak, hogy addig nem akarja megcsináltatni az autóját, amíg elő nem kerül az elkövető, továbbá bízik abban, hogy minden kárukat a jelenleg ismeretlen illető fizeti majd meg.

Jó lenne, ha mihamarabb véget érne ez az ügy, mert jelenleg félek hazamenni, és lett egy kis paranoiám is. Rossz érzés ezzel a tudattal élni, hogy valaki tudja, hol lakom, figyel engem, és azt is, éppen ki van nálam. Ki garantálja, hogy nem lesz a jövőben ennek folytatása? Nem tudom, meddig tud elmenni egy ilyen alak… Abban bízom, hogy azzel, hogy nyilvánosságra hoztam a bűncselekményét, majd feljelentettem, ő is megijed