Közeleg az allergiaszezon, így készülhetünk fel rá

Az enyhe időjárás miatt idén egy hónappal korábban kezdődik az allergiaszezon, amely így 8-9 hónap helyett 10-11 hónapig is tarthat. A pollenallergiások számára ez kifejezetten rossz hír, hiszen a kellemetlen tünetek is hamarabb jelentkeznek, ugyanakkor már némi odafigyeléssel is sokat tehetünk azért, hogy könnyebben átvészeljük ezt az időszakot. Az allergia esetében ugyanis a megelőzés legalább olyan fontos szerepet játszik, mint más betegségeknél.

Minden esély megvan rá, hogy a tavasz az elmúlt évekhez viszonyítva idejekorán beköszönt idén, így újra többet lehetünk a szabadban, megnyílik az út a kellemes hétvégi kirándulások, túrázások előtt. Csakhogy rengeteg embernek ez egy küzdelmes, nehézségekkel tarkított időszak kezdetét is jelenti, hiszen a jó idővel párhuzamosan az allergiaszezon is berobban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ január közepén már jelezte: az enyhe időjárásnak köszönhetően a mogyoró virágpora elérte az allergiás tüneteket kiváltó közepes szintet, de már az éger, a ciprus- és tiszafafélék, valamint már a kőris virágpora is jelen van a levegőben. Ráadásul a legkorábban virágzó fák pollenszórása az újabb felmelegedés hatására ismét erősödhet. A pollenszezon kezdetére számos egyszerű praktikával felkészülhetünk, de a tüneteink tompítására ma már hatásos gyógyszerek is rendelkezésre állnak, amelyek alkalmazásához mindig kérjük szakorvosunk segítségét. Arra is ügyeljünk, hogy az allergiaszezon előtt, időben szerezzük be a számunkra szükséges gyógyszereket. Amennyiben pollenallergiánk van, időben, kellő elővigyázatossággal fel lehet készülni a tünetek enyhítésére. Értelemszerűen a legkézenfekvőbb megoldás az lehet, ha az allergiás tünetek ellen kerüljük az allergéneket, csakhogy a gyakorlatban ez nagyon nehezen megvalósítható. Ehhez tulajdonképpen az allergiásoknak hónapokig kellene a négy fal közt bezárva élniük, várva, hogy elmúljon a pollenszezon, de ez kivitelezhetetlen. Az nagy segítség viszont, ha tudjuk, hogy milyen allergének okozzák a tüneteinket, és célzottan próbáljuk kerülni azokat. A legjobb emellett, amit tehetünk, ha rendszeresen figyeljük a pollen-előrejelzést, és ha éppen magas a pollenkoncentráció, akkor lehetőség szerint maradjunk az otthonunkban. Ilyenkor érdemes tartózkodni a szellőztetéstől, és csak hajnalban vagy kora este nyissuk ki a nyílászárókat tartósabb ideig, ilyenkor ugyanis a legalacsonyabb a levegő pollentartalma. Az esős idő a pollenallergiások kezére játszik, hiszen a csapadék elmossa a panaszainkért felelős polleneket, szeles időben viszont az allergiás tüneteink rendkívül felerősödhetnek, ilyenkor hatványozottan is ajánlott mellőzni a hosszabb kirándulásokat. Apropó kirándulás, a túraútvonalakat is szerencsés lehet úgy kiválasztani, hogy azokon alacsonyabb legyen a pollenkoncentráció, kevés legyen a számunkra irritáló növényféle. Szintén bevált trükk a megelőzésben, ha gyakrabban mosunk hajat, és ha a szokásosnál sűrűbben cseréljük az ágyneműnket. Ha kertes házban élünk, akkor válasszunk olyan növényfajokat, amelyek nem okoznak allergiát. A gyerekeknek ilyenkor ne engedjük, hogy túl sokat feküdjenek a fűben, hiszen ott szinte azonnal belélegzik az allergén anyagokat. Amikor hazaérünk, soha ne feledkezzünk el a kézmosásról. Ha erős allergiás reakciónk van, mindig jusson eszünkbe, hogy a pollen könnyen rátapadhatott a bőrünkre, így a kezünkre és az arcunkra is, és ha nem szabadulunk meg tőlük azonnal, még órákon keresztül megnehezíthetik az életünket, függetlenül attól, hogy már nem a szabad levegőn tartózkodunk.