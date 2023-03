Most már a nők is lehetnek félmeztelenek Berlin uszodáiban

Döntés született arról, hogy mostantól felső nélkül is használhatják a nők Berlin uszodáit. Erre azután került sor a CNN írása szerint, hogy egy nő bepanaszolta a német főváros egyik létesítményét, mert ott nem engedték neki, hogy fedetlen mellekkel használja az uszodát. A nő panaszt nyújtott be a város ombudsmani hivatalához, annak is az Igazságügyi, Sokszínűségi és Diszkriminációellenes Minisztériumához, az pedig megállapította, hogy a nőt valóban diszkrimináció érte.

Az ügy azonban nem állt itt meg, annak kiterjesztéseként ugyanis kimondták a hatóságok, hogy innentől kezdve a nők és a magukat nem binárisnak valló személyek is belátásuk szerint látogathatják félmeztelenül a német főváros uszodáit. A döntést nem sokkal később Berlint tartományi kormánya is megerősítette.

Az ombudsmani hivatal vezetője, Dr. Doris Liebscher üdvözölte a döntést, ami szerinte újabb nagy lépés a nemek közti egyenlőség megteremtése felé. Kiemelte, hogy az új mód egyenlő jogokat teremt minden berlini számára, legyen az férfi, nő vagy nem bináris, továbbá jogbiztonságot teremt a fürdőhelyek személyzete számára is.