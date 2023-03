Polyák Lilla: Egyszer fejen kólintottam a fiamat, azóta is bánom

Polyák Lilla a napokban Köböl Anita vendége volt a #nofilter című műsorban, ahol beszélt a férjéről, a karrierjéről és a gyereknevelésről is.

Mint mondta, szülőként liberális elveket vall, és neki bevállt, hogy a kezdetektől partnernek kezelte a gyerekeit. Hozzátette, később a férje megjelenése szigorított a rendszeresen, hiszen amit ő túlzásba vitt engedékenység terén, azt Gömöri András Máté egy sokkal szigorúbb szisztémával ellenpontozta. Ezzel végül rátaláltak egy középútra, ami azóta is jól működik.

A színésznő arról is beszélt a műsorban, hogy úgy vélte, sosem üti majd meg a gyerekeit, ezt a szabályát viszont egyszer megszegte.

Egyértelműen azt gondoltam, hogy nem ütünk meg gyereket. Ezt egyszer sikerült megszegni. Egyszer fejen kólintottam Zsombort, mert annyira, annyira kiverte a biztosítékot. Azóta is bánom, és azóta is rengetegszer visszakaptam, hogy »uh, te bántalmaztál engem gyerekkoromban«. Ez egy családi vicc, amit elviszek magammal most már a sírba biztos. És »persze, a Bulcsút soha nem ütötted meg«, mondom téged is csak így meglegyintettelek a fejeden, csak lelkileg ment mélyre, és nagyon bánom