Fél éve nem viszik ki a leveleket egy kutya miatt egy liverpooli utcába, a lakók besokalltak

Egy liverpooli utca közel hat hónapig postások nélkül maradt, miután egy kutya megtámadott egy postást, és a Royal Mail felfüggesztette a kézbesítést a környéken. A LADbible beszámolója szerint a liverpooli Ash Vale-ben található utcába tavaly szeptember óta nem szállított ki egy küldeményt sem a brit posta.

A szolgáltatás felfüggesztésére azt követően került sor, hogy egy postai dolgozót megkergetett és megharapott egy helyi lakos kutyája tavaly szeptember 20-én. Az incidens miatt a Royal Mail mindaddig megtagadta a normál szolgáltatás és a postai kézbesítés folytatását az utcában, amíg „biztonságosnak nem ítélik” a környéket.

A helyiek bánatára a posta még mindig úgy véli, hogy a kutya „komoly veszélyt jelent a munkatársaikra”.

Mintegy 25 lakás van az utcában, az itt lakóknak pedig a kutyatámadás óta a közeli postára kell járniuk, ha szeretnék átvenni a nekik címzett küldeményeket. Amit már nagyon unnak, ezért a nyilvánossághoz fordultak.

Míg a postások a helyi kutyától félnek, az utca lakói attól, hogy nem kapnak meg fontos leveleket. Az egyik 70 éves lakó például arra panaszkodott, hogy attól tart, nem fogja megkapni a rákszűrése eredményeit.

Senki sem kap postát a Royal Mailtől. El kell mennünk a Wellington Road-i válogatóközpontba, hogy átvegyük. Ez mindenkinek nagyon kellemetlen. Rendszeresen látom, hogy a postások ugyanott sétálnak el, ahol a kutyás incidens történt. Ha ezt megtehetik, akkor biztosan tudnának kézbesíteni a mi címünkre is. Ez nevetséges, úgyhogy nem tudom, mit fogunk tenni

– mondta egy érintett a Liverpool Echo című helyi lapnak.

A Royal Mail elutasító magatartására még a helyi tanács is felfigyelt, és Nathalie Nicholas, Picton tanácsosa is közbelépett, hogy megpróbáljon választ kapni a postától, akik azonban csak a harmadik hivatalos megkeresésére reagáltak. És bár biztosították róla, hogy csak akkor jelentkeznek majd, ha a helyzet nem oldódik meg, nem jelentkeztek, miközben a lakóknak továbbra is be kellett járniuk a postára a leveleikért – így többen is lecsúsztak a kórházi időpontjaikról.

„Nagyon kiábrándító, hogy a Royal Mail nem talált megoldást, ezt most azonnal meg kell oldani. Már majdnem hat hónapja, hogy a szolgáltatás leállt, és ez nem túl jó” – fakadt ki a helyi tanácsos.

A brit posta egy közleményben reagált az utca lakóinak a panaszaira, amiben azt írták: a helyi rendőrségtől várnak választ arra, hogy mikor térhetnek vissza biztonságosan a postai dolgozóknak a munkájukhoz a szóban forgó útvonalon, azonban a veszélyes kutya továbbra is az utcában található ingatlanban él.

A helyi rendőrség pedig egy közleményben megerősítette a tavalyi kutyatámadás hírét, valamint azt is közölte, hogy a kutya 36 éves gazdája ellen vádat emeltek a megvadult állat okozta sérülések miatt, az ügy bírósági tárgyalását pedig ebben a hónapban tartják.