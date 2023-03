Mérgező nárciszok kerültek az újhagymák közé, a brit szupermarket bocsánatkérésre kényszerült

A Marks and Spencer bocsánatot kért, miután az „Egyen jól” felirat alatt összegyűjtött szezonális termékek – egészen pontosan újhagymák – közé potenciálisan mérgező nárciszokat helyeztek el az egyik nagy-britanniai üzletükben.

A virágcsokrok, amelyek még nem virágoztak ki, és így könnyen összetéveszthetők a zöldséggel, károsak lehetnek, ha lenyelik őket – írja a történetről beszámoló Daily Mirror.

A nárciszokban található likorin nevű alkaloid emberi fogyasztásra alkalmatlan. Ha valaki megeszi gyomorgörcsöt, hasmenést és hányást okozhat. A hibát kiszúró kertészeti szakértő pedig arra is figyelmeztetett, hogy a mikroszkopikus kristályok jelenléte miatt egy virágot megharapni olyan, mintha „egy doboz apró tűt nyelnénk le”.

James Wong, a BBC tudományos műsoraiban rendszeresen szereplő botanikus a képet látva a Twitteren ment neki a szupermarketláncnak.

– írta a március elsején posztolt bejegyzésében, amelyben azt tanácsolta a szupermarketláncnak, hogy javítsanak az üzleteikben dolgozók képzésén.

Egy másik képpel pedig arra is rávilágított, például a világ szinte minden részén fogyasztott fokhagyma is mennyire hasonlít a virágzás előtt álló nárciszra, ha nincs leszedve a száráról.

— James Wong (@Botanygeek) February 27, 2023